ByteDance com pouco controle e algoritmo diferente: o que muda no TikTok nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve aprovar um acordo sobre o TikTok por meio de um decreto, declarando que ele satisfaz os requisitos da lei ainda esta semana, informou o Wall Street Journal hoje, citando uma autoridade graduada da Casa Branca.

Acordo prevê que o algoritmo do TikTok seja "protegido, retreinado e operado nos Estados Unidos fora do controle da ByteDance". Ou seja, a Oracle será responsável por treinar o algoritmo da plataforma exclusivamente para o público norte-americano.

Isso encerraria meses de deliberações entre os Estados Unidos e a China, que destacaram negociações comerciais mais amplas, e solidificaria o cronograma de um acordo muito aguardado para manter o popular aplicativo de vídeos curtos em funcionamento nos Estados Unidos.