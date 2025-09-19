xAI levanta US$10 bi e é avaliada em US$200 bilhões, diz CNBC

(Reuters) - A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, levantou US$10 bilhões entre investidores, assumindo um valor de mercado de US$200 bilhões , publicou a CNBC na sexta-feira, citando fontes.

A xAI não comentou o assunto.

O Morgan Stanley havia dito no final de junho que a xAI havia concluído uma captação de US$5 bilhões juntamente com um investimento de capital estratégico separado de US$ 5 bilhões, enquanto a startup procura expandir sua infraestrutura de IA por meio de data center.