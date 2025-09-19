Stellantis anuncia bateria para carros elétricos mais leve e de carregamento rápido

Por Gilles Guillaume
PARIS (Reuters) - A Stellantis apresentou nesta sexta-feira um protótipo de veículo elétrico com uma bateria que pode ser recarregada mais rapidamente e que também é mais leve e econômica. O dispositivo elimina a necessidade de um inversor e carregador separados.
O IBIS (Intelligent Battery Integrated System) foi desenvolvido em parceria com a subsidiária da TotalEnergies Saft. O equipamento é um dos primeiros do gênero e proporciona economia de peso e espaço, além de facilitar a manutenção, disse Stellantis.
O novo sistema é 10% mais eficiente do que um carro elétrico com bateria do mesmo tamanho e reduz o tempo de carregamento em uma hora.
A falta de modelos econômicos e o tempo de carregamento lento têm sido uma barreira para a aceitação mais ampla dos veículos elétricos pelo público.
A Porsche também está trabalhando no conceito de um "inversor modular de vários níveis" que integra vários componentes elétricos separados em uma única unidade.
A nova bateria IBIS está sendo submetida a testes de estrada em um Peugeot e-3008.
"Esse marco representa um grande avanço na eletrificação de aplicações de energia móveis e estacionárias", disse Stellantis em comunicado à imprensa.
De acordo com a montadora franco-italiana-americana, essa tecnologia poderá ser integrada em seus veículos de produção até o final da década.
Os carros elétricos atuais usam um inversor para converter a corrente contínua da bateria em corrente alternada para movimentar o motor elétrico. No modo de carregamento, a corrente alternada da rede elétrica é convertida em corrente contínua para a bateria.
A Stellantis disse que no sistema IBIS essas funções são integradas diretamente na bateria usando controle eletrônico por meio de 200 transistores, reduzindo o peso do veículo em 40 quilos, liberando espaço e reduzindo o tempo de carregamento em 15%.
