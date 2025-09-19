Stellantis anuncia bateria para carros elétricos mais leve e de carregamento rápido

O novo sistema é 10% mais eficiente do que um carro elétrico com bateria do mesmo tamanho e reduz o tempo de carregamento em uma hora.

A falta de modelos econômicos e o tempo de carregamento lento têm sido uma barreira para a aceitação mais ampla dos veículos elétricos pelo público.

A Porsche também está trabalhando no conceito de um "inversor modular de vários níveis" que integra vários componentes elétricos separados em uma única unidade.

A nova bateria IBIS está sendo submetida a testes de estrada em um Peugeot e-3008.

"Esse marco representa um grande avanço na eletrificação de aplicações de energia móveis e estacionárias", disse Stellantis em comunicado à imprensa.

De acordo com a montadora franco-italiana-americana, essa tecnologia poderá ser integrada em seus veículos de produção até o final da década.