OpenAI investirá US$100 bilhões em 5 anos em servidores de backup, diz Information

(Reuters) - A OpenAI planeja investir cerca de US$100 bilhões com o aluguel de servidores de backup de provedores de serviços de computação em nuvem nos próximos cinco anos, publicou o site Information nesta sexta-feira, citando discussões dos executivos da empresa com acionistas.

O investimento se soma aos US$350 bilhões que a empresa de inteligência artificial já projetou gastar com aluguel de servidores de provedores de computação em nuvem deste ano até 2030, segundo o site.

Incluindo os servidores de backup, a OpenAI planeja investir cerca de US$85 bilhões por ano em aluguel de servidores nos próximos cinco anos, em média, disse o Information citando as projeções da empresa.