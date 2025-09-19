OpenAI investirá US$100 bilhões em 5 anos em servidores de backup, diz Information

(Reuters) - A OpenAI planeja investir cerca de US$100 bilhões com o aluguel de servidores de backup de provedores de serviços de computação em nuvem nos próximos cinco anos, publicou o site Information nesta sexta-feira, citando discussões dos executivos da empresa com acionistas.
O investimento se soma aos US$350 bilhões que a empresa de inteligência artificial já projetou gastar com aluguel de servidores de provedores de computação em nuvem deste ano até 2030, segundo o site.
Incluindo os servidores de backup, a OpenAI planeja investir cerca de US$85 bilhões por ano em aluguel de servidores nos próximos cinco anos, em média, disse o Information citando as projeções da empresa.
A OpenAI não comentou o assunto.
Os executivos da OpenAI afirmam que os servidores são "monetizáveis" porque ajudarão a empresa a obter receita adicional que ainda não foi incluída nas projeções de desempenho, seja por meio de descobertas de pesquisas ou por um aumento no uso do produto, segundo o site.
A criadora do ChatGPT espera ter uma queima de caixa de cerca de US$115 bilhões até 2029, à medida que aumenta os investimentos em seus modelos de inteligência artificial, disse o Information no início deste mês.
(Por Zaheer Kachwala e Arsheeya Bajwa)
