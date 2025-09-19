OpenAI contrata fornecedor da Apple para fabricar dispositivo de IA, noticia Information

A Luxshare e a OpenAI não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

A OpenAI comprou a startup de hardware io Products, fundada pelo ex-designer da Apple Jony Ive, no início deste ano em um acordo de US$6,5 bilhões, ressaltando seu impulso para ir além do software e entrar no mercado de hardware voltado ao consumidor.

A Luxshare, uma das principais montadoras de iPhones e AirPods da Apple, traria recursos de fabricação em grande escala para o esforço da OpenAI.

A OpenAI também entrou em contato com a Goertek, sediada na China, fornecedora que monta AirPods, HomePods e Apple Watches, para fornecer componentes, incluindo módulos de alto-falantes, para seus dispositivos planejados, segundo a reportagem da Information.

O projeto marca uma das apostas mais ousadas já feitas por uma empresa de IA para criar um dispositivo dedicado em vez de depender apenas de smartphones e PCs. O objetivo é criar um produto "nativo de IA", um hardware projetado desde o início para trabalhar com modelos de IA, em vez de ser instalado em plataformas existentes.

Isso, de acordo com analistas, poderia abrir novos mercados e dar à OpenAI um ponto de apoio em produtos eletrônicos de consumo, uma arena ainda dominada pela Apple, Samsung e Google, da Alphabet.