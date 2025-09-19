Neuralink planeja teste de implante cerebral que converte pensamentos em fala

(Reuters) - A Neuralink, empresa de implantes cerebrais do bilionário Elon Musk, planeja lançar um teste em outubro com o objetivo de ajudar pessoas com problemas de fala a traduzir seus pensamentos em texto, disse o presidente da empresa nesta sexta-feira.
Dongjin "D.J." Seo disse a uma plateia no Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, em Seul, nesta semana, que o estudo tem como alvo pessoas que perderam a capacidade de falar, permitindo que elas "passem diretamente do cérebro para a voz, sem nenhum teclado no meio". "Se você estiver imaginando dizer algo, seremos capazes de captar isso", disse ele.
A Neuralink disse que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) concedeu ao dispositivo a designação de Dispositivo Inovador para fala, um status que pode acelerar o desenvolvimento, a avaliação e a revisão.
A Neuralink não comentou o assunto.
No mês passado, a Neuralink disse que 12 pessoas ao redor do mundo receberam o chip, registrando mais de 15.000 horas de uso.
A Neuralink afirma que o implanta foi projetado para ajudar pessoas com doenças como lesão da medula espinhal. O primeiro paciente o utilizou para jogar videogames, navegar na internet, fazer publicações em mídias sociais e mover um cursor em um laptop, segundo a empresa.
A rival Synchron Inc também está testando um implante para ajudar pessoas com deficiência motora a digitar em um computador.
(Por Christy Santhosh)
