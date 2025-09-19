Chinesa Huawei desenvolve em parceria modelo DeepSeek com censura

A Huawei disse em publicação em uma conta WeChat da empresa na noite de quinta-feira que usou 1.000 de seus chips Ascend AI para treinar o modelo de linguagem grande, que foi ajustado do modelo de código aberto R1 da DeepSeek.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Zhejiang, onde estudou o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng. A DeepSeek e Liang, no entanto, não tinham envolvimento aparente no projeto. A DeepSeek não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

CHINA ABRAÇA E AJUSTA DEEPSEEK

O lançamento do DeepSeek-R1 e V3 pela DeepSeek chocou o Vale do Silício e os investidores de tecnologia fora da China, devido ao seu nível de avanço, desencadeando em janeiro uma liquidação de ações de empresas ocidentais ligadas a IA.

Os modelos de IA foram adotados, modificados e implantados na indústria e na sociedade chinesas.

Chatbots de IA chineses como o Ernie Bot, do Baidu -- a primeira resposta da China ao ChatGPT, da OpenAI --, se recusam a responder muitas perguntas sobre política interna chinesa ou tópicos considerados sensíveis pelo Partido Comunista no poder.