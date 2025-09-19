Apple usa IA para desenvolver recurso de notificação de pressão arterial no Watch

Por Stephen Nellis
SÃO FRANCISCO (Reuters) - Os modelos do Apple Watch Series 11 que estarão à venda nesta sexta-feira podem notificar os usuários de que eles podem ter pressão alta, em um recurso que a empresa desenvolveu usando inteligência artificial em vez de um monitor de pressão arterial.
O recurso de notificação, que funcionará com modelos do relógio a partir do Apple Watch Series 9, surgiu da aplicação de modelos de IA a dados de sensores existentes, disse Sumbul Ahmad Desai, vice-presidente de saúde da Apple.
A Apple estava interessada há anos em tentar identificar a pressão alta, disse ela à Reuters.
A condição afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, mas metade dos adultos com ela não é diagnosticada, em parte porque o padrão para medir a pressão arterial -- uma braçadeira chamado esfigmomanômetro -- é algo que muitas pessoas encontram apenas em um consultório médico.
A Apple usou IA para classificar os dados de 100.000 pessoas inscritas em um estudo sobre coração e movimento lançado originalmente em 2019, para ver se conseguiria encontrar características nos dados de sinal do principal sensor cardíaco do relógio que poderiam então ser comparadas com as medições tradicionais de pressão arterial, disse Desai.
Após várias camadas de aprendizado de máquina, a Apple criou um algoritmo que foi validado com um estudo específico de 2.000 participantes.
Conforme Desai, por conta das medidas de privacidade da Apple, "uma das ironias aqui é que não obtemos muitos dados" fora do contexto de estudos em larga escala. Mas os dados desses estudos "nos dão uma ideia, cientificamente, de quais outros sinais valem a pena investigar... esses estudos são incrivelmente poderosos".
O recurso, que recebeu aprovação da Food and Drug Administration dos EUA, não mede a pressão arterial diretamente, mas notifica os usuários de que eles podem ter pressão alta e os incentiva a usar uma braçadeira para medi-la e consultar um médico.
A Apple planeja lançar o recurso em mais de 150 países, o que, segundo Ami Bhatt, diretora de inovação do Colégio Americano de Cardiologia, pode ajudar as pessoas a descobrir a pressão alta precocemente e reduzir condições relacionadas, como ataques cardíacos, derrames e doenças renais.
Bhatt, que afirmou que suas opiniões são pessoais e não representam as da faculdade, afirmou que a Apple parece ter sido cuidadosa para evitar falsos positivos que pudessem alarmar os usuários. Mas ela disse que a fabricante do iPhone deveria enfatizar que o novo recurso não substitui as medições tradicionais e o diagnóstico profissional.
"Há também o risco de falsas garantias -- aqueles que não recebem um alerta podem presumir erroneamente que não têm hipertensão", disse Bhatt em uma entrevista.
(Reportagem de Stephen Nellis em São Francisco)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.