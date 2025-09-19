Apple usa IA para desenvolver recurso de notificação de pressão arterial no Watch

A Apple estava interessada há anos em tentar identificar a pressão alta, disse ela à Reuters.

A condição afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, mas metade dos adultos com ela não é diagnosticada, em parte porque o padrão para medir a pressão arterial -- uma braçadeira chamado esfigmomanômetro -- é algo que muitas pessoas encontram apenas em um consultório médico.

A Apple usou IA para classificar os dados de 100.000 pessoas inscritas em um estudo sobre coração e movimento lançado originalmente em 2019, para ver se conseguiria encontrar características nos dados de sinal do principal sensor cardíaco do relógio que poderiam então ser comparadas com as medições tradicionais de pressão arterial, disse Desai.

Após várias camadas de aprendizado de máquina, a Apple criou um algoritmo que foi validado com um estudo específico de 2.000 participantes.

Conforme Desai, por conta das medidas de privacidade da Apple, "uma das ironias aqui é que não obtemos muitos dados" fora do contexto de estudos em larga escala. Mas os dados desses estudos "nos dão uma ideia, cientificamente, de quais outros sinais valem a pena investigar... esses estudos são incrivelmente poderosos".

O recurso, que recebeu aprovação da Food and Drug Administration dos EUA, não mede a pressão arterial diretamente, mas notifica os usuários de que eles podem ter pressão alta e os incentiva a usar uma braçadeira para medi-la e consultar um médico.