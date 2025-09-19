Apple pediu a fornecedores que aumentassem produção do modelo iPhone 17, diz Information

(Reuters) - A Apple disse a pelo menos dois fornecedores que aumentassem a produção do modelo básico do iPhone 17 em pelo menos 30%, após o grande número de pré-encomendas no último fim de semana, informou a Information nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O movimento sugere que mais consumidores do que a Apple previa escolheram o iPhone 17 mais barato, de US$799, em vez dos modelos Pro premium, que começam em US$1.099 e normalmente oferecem materiais, câmeras, processadores e telas superiores.

A Apple pediu esta semana à Luxshare Precision, uma de suas duas principais montadoras de iPhone na China, ao lado da Foxconn, que aumentasse a produção diária do iPhone 17 padrão em cerca de 40%, disse a reportagem.