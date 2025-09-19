Apple pediu a fornecedores que aumentassem produção do modelo iPhone 17, diz Information

(Reuters) - A Apple disse a pelo menos dois fornecedores que aumentassem a produção do modelo básico do iPhone 17 em pelo menos 30%, após o grande número de pré-encomendas no último fim de semana, informou a Information nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O movimento sugere que mais consumidores do que a Apple previa escolheram o iPhone 17 mais barato, de US$799, em vez dos modelos Pro premium, que começam em US$1.099 e normalmente oferecem materiais, câmeras, processadores e telas superiores.
A Apple pediu esta semana à Luxshare Precision, uma de suas duas principais montadoras de iPhone na China, ao lado da Foxconn, que aumentasse a produção diária do iPhone 17 padrão em cerca de 40%, disse a reportagem.
A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
A Apple está apostando que sua mais recente linha de iPhone, incluindo um "iPhone Air" mais fino, reviverá o crescimento do principal produto após anos de vendas fracas, já que os consumidores fazem atualizações com menos frequência e os novos modelos oferecem apenas melhorias incrementais.
O iPhone 17 básico, que foi colocado à venda nesta sexta-feira, agora inclui atualizações de tela e câmera antes limitadas aos modelos Pro, diminuindo a diferença em relação às versões mais caras da Apple.
A mudança ressalta como até mesmo a Apple, conhecida há muito tempo por empurrar os clientes para seus dispositivos de maior margem de lucro, está enfrentando uma demanda mais sensível ao preço, levantando questões sobre sua capacidade de sustentar o crescimento por meio de atualizações premium.
Analistas afirmaram que as vendas de modelos de preço mais baixo poderiam pesar sobre as margens de lucro da Apple, mesmo que ajudem a empresa a defender sua participação no mercado.
(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)
