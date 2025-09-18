Trump diz que espera que chefes da IA saibam o que estão fazendo

CHEQUERS, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que a inteligência artificial está dominando o mundo e que espera que os presidentes das empresas de tecnologia saibam o que estão fazendo.
Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, receberam líderes empresariais e do setor de tecnologia, incluindo o presidente-executivo da fabricante de chips Nvidia , Jensen Huang, como parte da segunda visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido.
Partindo de um roteiro que celebra o relacionamento entre os dois países, uma nova parceria tecnológica e centenas de bilhões de dólares em investimentos, Trump reconheceu que seu conhecimento sobre IA é limitado.
"Isso criará uma nova cooperação governamental, acadêmica e do setor privado em áreas como a IA, que está tomando conta do mundo... Estou olhando para vocês. Vocês estão dominando o mundo. Jensen, não sei o que você está fazendo aqui", disse Trump, dirigindo-se ao chefe da Nvidia, para risos de Starmer e da plateia.
"Espero que você esteja certo. Tudo o que posso dizer é que nós dois esperamos que você esteja certo."
Trump e Starmer assinaram um "Tech Prosperity Deal" sobre esforços conjuntos para o desenvolvimento de modelos de IA para a área de saúde, expansão de recursos de computação quântica e aceleração de projetos nucleares civis.
Como parte do acordo, a Nvidia disse que implantará 120.000 chips GPU no Reino Unido - a maior implantação na Europa até o momento.
Antes de colocar a caneta no papel, Trump perguntou, em tom de brincadeira, ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, "devo assinar isso?"
"Tem certeza, Scott? Se o acordo não for bom, eu o culparei, Scott", disse Trump.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.