Trump diz que espera que chefes da IA saibam o que estão fazendo

"Isso criará uma nova cooperação governamental, acadêmica e do setor privado em áreas como a IA, que está tomando conta do mundo... Estou olhando para vocês. Vocês estão dominando o mundo. Jensen, não sei o que você está fazendo aqui", disse Trump, dirigindo-se ao chefe da Nvidia, para risos de Starmer e da plateia.

"Espero que você esteja certo. Tudo o que posso dizer é que nós dois esperamos que você esteja certo."

Trump e Starmer assinaram um "Tech Prosperity Deal" sobre esforços conjuntos para o desenvolvimento de modelos de IA para a área de saúde, expansão de recursos de computação quântica e aceleração de projetos nucleares civis.

Como parte do acordo, a Nvidia disse que implantará 120.000 chips GPU no Reino Unido - a maior implantação na Europa até o momento.

Antes de colocar a caneta no papel, Trump perguntou, em tom de brincadeira, ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, "devo assinar isso?"

"Tem certeza, Scott? Se o acordo não for bom, eu o culparei, Scott", disse Trump.