Plano de IA de Trump apoia aplicação de leis antitruste, diz autoridade do Departamento de Justiça

"A dinâmica competitiva de cada camada da cadeia de valor de IA e como elas se inter-relacionam, com atenção especial para comportamentos de exclusão que bloqueiam o acesso a insumos essenciais e canais de distribuição, são áreas legítimas para investigação antitruste”, disse ela.

O acesso aos dados é uma área que o DOJ monitorará, disse Slater. Recentemente, um juiz de Washington ordenou que o Google, da Alphabet, compartilhasse alguns de seus dados de pesquisa com concorrentes, incluindo empresas de IA, a fim de aumentar a concorrência com seu mecanismo de pesquisa online. O Google disse que vai recorrer.

Slater disse que a demanda por dados poderia impulsionar fusões ou combinações de negócios entre empresas e seus fornecedores, conhecidas como integração vertical, "especialmente em setores em que as empresas downstream podem ter acesso a dados valiosos e confidenciais, como dados de saúde".

"Também podemos ver cada vez mais o desejo de adquirir dados ou de privar os rivais de dados desempenhar um papel na condução das transações", disse ela.

Slater também disse que os modelos de IA de código aberto podem aumentar a concorrência, algo que o plano de ação de Trump para IA previa como uma forma de disseminar a tecnologia norte-americana.

"É claro que um modelo verdadeiramente de código aberto deve ser aquele que não é mantido unilateralmente por um único fornecedor que exerce influência injustificada e impõe restrições", disse ela.