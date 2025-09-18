Nvidia vai investir US$ 5 bilhões em participação na Intel

De acordo com o acordo coma Nvidia anunciado nesta quinta-feira, a Intel vai projetar processadores de data center personalizados que a Nvidia equiapará com seus chips de IA. Uma tecnologia proprietária da Nvidia permitirá que os chips da Intel e da Nvidia se comuniquem em velocidades mais altas do que antes. Esses links velozes são um diferencial importante no mercado de IA, pois muitos microprocessadores precisam ser conectados para agirem como um só no processamento de grandes quantidades de dados.

Atualmente, os servidores de IA mais vendidos da Nvidia com esses links rápidos só estão disponíveis usando os próprios chips da Nvidia, mas o acordo agora coloca a Intel em pé de igualdade, dando à empresa a chance de ganhar dinheiro com cada servidor da Nvidia. Os chips combinados da Nvidia e da Intel podem representar um grande desafio competitivo para a AMD, que está desenvolvendo seus próprios servidores de IA, e para a Broadcom , que também possui tecnologia de conexão chip a chip e ajuda empresas como a Google a desenvolver chips de IA.

Para os mercados de consumo, a Nvidia fornecerá à Intel um chip gráfico personalizado que a Intel poderá empacotar com seus processadores para PCs com os mesmos links velozes, o que potencialmente lhe dará uma vantagem contra rivais como a AMD.

Embora a arquitetura de computação x86 da Intel tenha perdido terreno tanto nos data centers quanto nos PCs para os chips com tecnologia da ARM, ela ainda detém a maior parte do mercado.

"Essa colaboração histórica une fortemente a IA e a computação acelerada da Nvidia com as CPUs da Intel e o vasto ecossistema x86 - uma fusão de duas plataformas de classe mundial", disse o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, em um comunicado à imprensa.

"Juntos, expandiremos nossos ecossistemas e lançaremos as bases para a próxima era da computação."