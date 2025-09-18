Ações de empresas de produtos militares dos EUA disparam em corrida por tecnologia

Por Twesha Dikshit e Rashika Singh
(Reuters) - Pequenas empresas dos Estados Unidos que produzem equipamentos militares surgiram como destaque em Wall Street este ano, impulsionadas pelo aumento da demanda por tecnologia de baixo custo e de última geração que seja adaptada para a guerra moderna, e pela virada do Pentágono em direção a sistemas de combate ágeis e adaptáveis.
As guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza estimularam um aumento nos gastos militares em todo o mundo, elevando as ações de companhias que atuam no setor e atraindo investidores para empresas especializadas em drones e veículos não tripulados movidos a inteligência artificial e que são baratos, facilmente implantáveis e que ajudam a reduzir a dependência de tropas terrestres.
"Os vencedores nesse novo mercado serão as empresas que se inclinarem para a mudança e investirem em sistemas de armas de baixo custo, atualizáveis e habilitados para software", disse Jon Siegmann, diretor administrativo que cobre o setor aeroespacial e militar da Stifel.
O NYSE Arca Defense Index acumula alta de cerca de 34% este ano, superando a valorização de 12% do S&P 500.
Sete dos 10 maiores ganhadores do índice até agora em 2025 são empresas de média e pequena capitalização. As fabricantes de drones Kratos Defense e AeroVironment, a fabricante de componentes Astronics e a empresa de tecnologia militar Mercury Systems lideram o grupo.
As companhias tradicionais também subiram este ano, impulsionadas por um influxo mais amplo no setor. A RTX subiu cerca de 37%, enquanto a Northrop Grumman subiu 23%.
"Este governo tem sido muito claro quanto à necessidade de nossos combatentes obterem os equipamentos de que precisam em um ritmo muito mais rápido. Isso tem sido repetidamente afirmado pelo Secretário de Defesa (Pete) Hegseth e nos processos de aquisição", disse Church Hutton, diretor de crescimento da AeroVironment.
O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que o Departamento de Defesa fosse renomeado como Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso dos EUA. Trump também buscou mais mísseis e drones de alta tecnologia em solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2026, no valor de US$892,6 bilhões, enquanto cortava despesas para navios e jatos de combate.
O orçamento do Pentágono destina quase US$6 bilhões para sistemas de aeronaves não tripuladas e tecnologia contra drones, um salto de 78% em relação ao ano passado, de acordo com a TD Cowen.
"Essas tendências são previsíveis porque é preciso prestar atenção ao que o governo está dizendo - e, mais importante, seguir o dinheiro", disse Richard Safran, analista sênior de aeroespacial e defesa da Seaport Research Partners.
O volume de fusões e aquisições do setor aeroespacial e militar dos EUA também aumentou em 2025, mesmo com a desaceleração do valor dos negócios, o que aponta para uma mudança em direção a transações de pequeno porte.
Apenas uma das 56 aquisições nos EUA neste ano, até 15 de setembro, ultrapassou o valor de US$12 bilhões, segundo dados da Mergermarket.
"As fusões e aquisições globais de A&D têm sido auxiliadas por um esforço de adaptação ao campo de batalha moderno", disse Lucinda Guthrie, diretora da Mergermarket. "As grandes empresas estão procurando adquirir em todos os setores para aumentar comunicações, segurança cibernética e até mesmo os recursos de IA."
Um exemplo disso é a aquisição da unidade Rapid Solutions da Amentum pela Lockheed Martin, por US$360 milhões, este ano, para expandir as capacidades de radar.
O capital de risco também está chegando.
"O sinal de demanda que estamos vendo é para dezenas de milhares de sistemas de munição de baixo custo e sistemas não tripulados", disse Lukas Czinger, presidente-executivo da Divergent Technologies, uma startup que imprime componentes em 3D para Lockheed, Raytheon e outras empresas.
O financiamento de startups no setor aeroespacial e de defesa atingiu seu maior valor em pelo menos uma década, US$14,17 bilhões, em 9 de agosto, segundo dados da PitchBook.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.