Ações de empresas de produtos militares dos EUA disparam em corrida por tecnologia

"Os vencedores nesse novo mercado serão as empresas que se inclinarem para a mudança e investirem em sistemas de armas de baixo custo, atualizáveis e habilitados para software", disse Jon Siegmann, diretor administrativo que cobre o setor aeroespacial e militar da Stifel.

O NYSE Arca Defense Index acumula alta de cerca de 34% este ano, superando a valorização de 12% do S&P 500.

Sete dos 10 maiores ganhadores do índice até agora em 2025 são empresas de média e pequena capitalização. As fabricantes de drones Kratos Defense e AeroVironment, a fabricante de componentes Astronics e a empresa de tecnologia militar Mercury Systems lideram o grupo.

As companhias tradicionais também subiram este ano, impulsionadas por um influxo mais amplo no setor. A RTX subiu cerca de 37%, enquanto a Northrop Grumman subiu 23%.

"Este governo tem sido muito claro quanto à necessidade de nossos combatentes obterem os equipamentos de que precisam em um ritmo muito mais rápido. Isso tem sido repetidamente afirmado pelo Secretário de Defesa (Pete) Hegseth e nos processos de aquisição", disse Church Hutton, diretor de crescimento da AeroVironment.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que o Departamento de Defesa fosse renomeado como Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso dos EUA. Trump também buscou mais mísseis e drones de alta tecnologia em solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2026, no valor de US$892,6 bilhões, enquanto cortava despesas para navios e jatos de combate.