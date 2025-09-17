YouTube aposta em IA como chave para criação de conteúdo

Por Kenrick Cai
NOVA IORQUE (Reuters) - Em seu 20º aniversário, o YouTube deixou de ser o site de vídeos desorganizado que começou como domínio de jovens usuários amadores que publicavam clipes malfeitos e de baixo orçamento.
Com 2,7 bilhões de usuários, incluindo celebridades como a estrela pop britânica Dua Lipa, que compartilham conteúdo de nível profissional, o YouTube se tornou a maneira mais popular para os norte-americanos assistirem TV e espera-se que eclipse o líder do setor, a Disney, em receita de mídia neste ano.
Na terça-feira, no evento anual de lançamento do produto Made on YouTube da empresa, os executivos da plataforma -- de propriedade do Google, da Alphabet -- apresentaram uma visão de como o YouTube planeja dominar as ondas de rádio nas próximas décadas: com inteligência artificial.
O YouTube passou grande parte do evento promovendo seus criadores de vídeo, que agora podem trabalhar sem as restrições impostas pelos executivos, como o futuro da mídia. Eles podem ser auxiliados por uma série de ferramentas de IA que reinventam o processo de produção ou criam conteúdo inteiramente novo -- um conceito contra o qual Hollywood lutou durante uma greve de meses, em 2023.
O presidente-executivo do YouTube, Neal Mohan, e outros apresentadores reiteraram que a rápida expansão dos recursos de IA não substituirá os empregos dos criadores de conteúdo.
"Estas são ferramentas, e só isso", disse Mohan. "Não se enganem: nenhum estúdio, rede, empresa de tecnologia ou ferramenta de IA dominará o futuro do entretenimento."
Em vez disso, disse Mohan, fazer vídeos no YouTube deve ser visto como uma "carreira viável, respeitável e sustentável", à medida que a IA ganha cada vez mais destaque no processo de criação do YouTube nos próximos 20 anos.
Com o apoio do Google e do seu conhecimento de IA líder de mercado, o YouTube ampliou sua liderança sobre a Disney, que dominou o mercado durante a maior parte de 2024, segundo dados da Nielsen. O YouTube conquistou 13,4% da audiência nos EUA em julho, contra 9,4% da Disney.
Analistas da MoffettNathanson previram recentemente que a receita do YouTube também ultrapassará a da Disney neste ano. A renomada empresa de entretenimento faturou quase US$60 bilhões em receita de mídia no ano passado, estimaram.
A Alphabet não divulga regularmente a receita do YouTube, mas informou que a receita combinada de anúncios e assinaturas da plataforma ultrapassou US$50 bilhões nos quatro trimestres encerrados em setembro de 2024.
IA IMPULSIONA NOVAS FERRAMENTAS
Na terça-feira, o YouTube apresentou novos produtos ao destacar personalidades que fizeram sucesso em sua plataforma, incluindo Dua Lipa, Mark Rober, Smosh e Brandon B.
Para alguns, esses criadores de conteúdo -- cada um dos quais administra canais com pelo menos 16 milhões de inscritos -- substituíram apresentadores de programas de TV noturnos, cuja audiência caiu drasticamente. Em alguns casos, esses criadores têm inscritos que rivalizam com os seguidores de estrelas de Hollywood nas redes sociais, reforçando seu apelo para uma nova geração de consumidores de mídia.
No palco, Lipa deu crédito ao YouTube por ajudá-la a se conectar mais intimamente com seus fãs. Questionado pela Reuters por e-mail sobre como Lipa pretendia usar os recursos de IA e se tinha alguma preocupação, um porta-voz não respondeu imediatamente com um comentário.
Mohan disse que o YouTube pagou mais de US$100 bilhões a produtores de conteúdo nos últimos quatro anos. Alguns produtores de vídeo reinvestiram parte de seus lucros na construção de instalações de produção no estilo dos estúdios de Hollywood, à medida que produzem vídeos cada vez mais elaborados e profissionais.
A empresa triplicou o número de novos recursos introduzidos neste ano em comparação ao evento do ano passado.
A maioria das mais de 30 novas ferramentas reveladas incorporou IA para reformular o processo de produção ou criar novos conteúdos.
As ferramentas têm recursos para incorporar automaticamente links de compras relevantes em vídeos ou para editar quase instantaneamente vários clipes no primeiro corte de um vídeo. O YouTube também revelou vídeos gerados por IA para acompanhar podcasts somente com áudio e um gerador de voz para música.
Amjad Hanif, vice-presidente do YouTube que gerencia produtos voltados para criadores, disse à Reuters em uma entrevista que o ritmo de desenvolvimento rápido dos produtos pode ser atribuído, em parte, ao fato de os próprios funcionários do YouTube usarem IA para idealizar mais rapidamente.
(Reportagem de Kenrick Cai em Nova York)
