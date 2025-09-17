YouTube aposta em IA como chave para criação de conteúdo

Na terça-feira, no evento anual de lançamento do produto Made on YouTube da empresa, os executivos da plataforma -- de propriedade do Google, da Alphabet -- apresentaram uma visão de como o YouTube planeja dominar as ondas de rádio nas próximas décadas: com inteligência artificial.

O YouTube passou grande parte do evento promovendo seus criadores de vídeo, que agora podem trabalhar sem as restrições impostas pelos executivos, como o futuro da mídia. Eles podem ser auxiliados por uma série de ferramentas de IA que reinventam o processo de produção ou criam conteúdo inteiramente novo -- um conceito contra o qual Hollywood lutou durante uma greve de meses, em 2023.

O presidente-executivo do YouTube, Neal Mohan, e outros apresentadores reiteraram que a rápida expansão dos recursos de IA não substituirá os empregos dos criadores de conteúdo.

"Estas são ferramentas, e só isso", disse Mohan. "Não se enganem: nenhum estúdio, rede, empresa de tecnologia ou ferramenta de IA dominará o futuro do entretenimento."

Em vez disso, disse Mohan, fazer vídeos no YouTube deve ser visto como uma "carreira viável, respeitável e sustentável", à medida que a IA ganha cada vez mais destaque no processo de criação do YouTube nos próximos 20 anos.

Com o apoio do Google e do seu conhecimento de IA líder de mercado, o YouTube ampliou sua liderança sobre a Disney, que dominou o mercado durante a maior parte de 2024, segundo dados da Nielsen. O YouTube conquistou 13,4% da audiência nos EUA em julho, contra 9,4% da Disney.