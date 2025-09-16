Startup de robótica Figure é avaliada em US$39 bilhões em rodada de financiamento

O financiamento de startups nos EUA deve atingir o segundo maior total já registrado, com um aumento de 75,6% no primeiro semestre de 2025, impulsionado pelo aumento contínuo da IA, de acordo com um relatório da PitchBook.

A nova rodada de financiamento da Figure também avaliou a desenvolvedora de robôs autônomos muito acima dos US$2,6 bilhões do ano passado, quando garantiu US$675 milhões de investidores como a Microsoft e o fundador da Amazon.com, Jeff Bezos.

Grandes empresas de tecnologia, como a Nvidia, Meta Platforms e Tesla, juntamente com várias startups, estão correndo para desenvolver robôs humanoides para enfrentar a escassez de mão de obra e lidar com tarefas repetitivas e perigosas em logística, fabricação e tarefas domésticas.

A Figure, sediada em San Jose, na Califórnia, usará o capital para ampliar a escala dos robôs humanoides em residências e operações comerciais, desenvolver sua infraestrutura para acelerar o treinamento e a simulação e dobrar seus esforços de coleta de dados.

"Esse marco é fundamental para desbloquear o próximo estágio de crescimento dos robôs humanoides, ampliando nossa plataforma de IA Helix e a fabricação de BotQ", disse Brett Adcock, fundador e presidente-executivo da Figure.

A rodada de financiamento da Figure também contou com o investimento de outros grandes investidores, como Brookfield Asset Management, Macquarie Capital, Align Ventures e Tamarack Global.