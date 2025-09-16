Fabricante de smartphones Nothing levanta US$200 milhões e é avaliada em US$1,3 bilhão

Por Supantha Mukherjee
ESTOCOLMO (Reuters) - A fabricante de smartphones Nothing, sediada em Londres, levantou nesta terça-feira US$200 milhões junto a um grupo de investidores liderado pela Tiger Global, com a empresa sendo avaliada em US$1,3 bilhão, enquanto busca integrar a inteligência artificial em seus produtos.
O mercado global de smartphones é dominado por empresas como Apple e Samsung, com apenas um punhado de empresas europeias, como a Fairphone e a HMD Global, tentando desafiar as empresas estabelecidas.
O empresário sueco de tecnologia Carl Pei fundou a Nothing em 2020, após deixar a fabricante de celulares OnePlus, e lançou seu primeiro smartphone em 2022.
Desde então, a empresa também lançou fones de ouvido, vendeu milhões de dispositivos e ultrapassou US$1 bilhão em vendas totais.
"Para que a inteligência artificial atinja todo o seu potencial, o hardware de consumo deve se reinventar junto com ela", disse Pei em um comunicado.
"Estamos começando com smartphones, produtos de áudio e relógios inteligentes... no futuro, nosso sistema operacional será transportado para óculos inteligentes, robôs humanoides, veículos elétricos e o que vier a seguir."
Os atuais acionistas GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF e Tapestry participaram da rodada de financiamento.
Anteriormente a empresa levantou cerca de US$100 milhões em 2023.
(Reportagem de Supantha Mukherjee, em Estocolmo)
