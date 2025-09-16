Disney, Universal e Warner Bros Discovery processam MiniMax da China por violação de direitos autorais

A MiniMax não atendeu às solicitações dos estúdios para tomar medidas razoáveis em vários serviços de IA para evitar a infração, de acordo com o processo.

Os estúdios disseram que a MiniMax se envolveu ativamente e incentivou a infração ao desconsiderar a lei de direitos autorais dos EUA e tratar personagens valiosos protegidos por direitos autorais como se fossem seus.

"Uma abordagem responsável à inovação em IA é fundamental, e a ação judicial de hoje contra a MiniMax demonstra novamente nosso compromisso compartilhado de responsabilizar aqueles que violam as leis de direitos autorais, onde quer que estejam baseados", disseram as empresas em um comunicado.

A MiniMax não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os estúdios estão buscando quaisquer lucros ou ganhos financeiros da suposta violação de direitos autorais da MiniMax, bem como uma ordem judicial para interromper a violação e impedir que a empresa ofereça o serviço Hailuo AI sem as devidas proteções de direitos autorais.

A nova queixa segue um processo movido pela Disney e Universal contra a Midjourney em junho por oferecer um serviço comercial que fornece cópias não autorizadas geradas por IA de seu trabalho protegido por direitos autorais.