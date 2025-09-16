Disney, Universal e Warner Bros Discovery processam MiniMax da China por violação de direitos autorais
(Reuters) - Walt Disney, Universal, da Comcast, e Warner Bros Discovery entraram com uma ação judicial conjunta de direitos autorais contra a MiniMax da China, alegando que seu serviço de geração de imagens e vídeos Hailuo AI foi criado a partir de propriedade intelectual roubada dos três principais estúdios de Hollywood.
O processo, aberto no tribunal distrital da Califórnia nesta terça-feira, alega que a MiniMax usou "audaciosamente" os famosos personagens protegidos por direitos autorais dos estúdios para comercializar o Hailuo como um "estúdio de Hollywood no seu bolso" e anunciar e promover seu serviço.
Com um simples comando de texto de um assinante, o Hailuo pode gerar imagens e vídeos para download de personagens como Darth Vader de "Guerra nas Estrelas", Minions de "Meu Malvado Favorito" e "Mulher Maravilha" com a marca MiniMax Hailuo, afirma o processo.
A MiniMax não atendeu às solicitações dos estúdios para tomar medidas razoáveis em vários serviços de IA para evitar a infração, de acordo com o processo.
Os estúdios disseram que a MiniMax se envolveu ativamente e incentivou a infração ao desconsiderar a lei de direitos autorais dos EUA e tratar personagens valiosos protegidos por direitos autorais como se fossem seus.
"Uma abordagem responsável à inovação em IA é fundamental, e a ação judicial de hoje contra a MiniMax demonstra novamente nosso compromisso compartilhado de responsabilizar aqueles que violam as leis de direitos autorais, onde quer que estejam baseados", disseram as empresas em um comunicado.
A MiniMax não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
Os estúdios estão buscando quaisquer lucros ou ganhos financeiros da suposta violação de direitos autorais da MiniMax, bem como uma ordem judicial para interromper a violação e impedir que a empresa ofereça o serviço Hailuo AI sem as devidas proteções de direitos autorais.
A nova queixa segue um processo movido pela Disney e Universal contra a Midjourney em junho por oferecer um serviço comercial que fornece cópias não autorizadas geradas por IA de seu trabalho protegido por direitos autorais.
A Warner Bros Discovery também processou a Midjourney no início deste mês.
Os casos são parte de uma onda de ações judiciais movidas por proprietários de direitos autorais, incluindo autores, veículos de notícias e gravadoras de música contra a OpenAI, Microsoft, Anthropic e outras empresas de tecnologia sobre o uso não autorizado de seu conteúdo no treinamento de IA.
A MiniMax, que opera com um modelo de assinatura, está buscando uma avaliação superior a US$4 bilhões e está entre o primeiro grupo de empresas chinesas de inteligência artificial a buscar abertura de capital.
Os modelos e produtos da empresa atendem a mais de 157 milhões de usuários individuais em mais de 200 países e regiões e a mais de 50.000 empresas e desenvolvedores em mais de 90 países e regiões, de acordo com seu site.
(Reportagem de Harshita Mary Varghese, em Bengaluru, e Dawn Chmielewski, em Los Angeles)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.