Databricks investe na Indicium em seu primeiro aporte em startup da América Latina

A Databricks, que comercializa uma plataforma projetada para ajudar os usuários a digerir, analisar e construir ferramentas de IA, foi avaliada em US$100 bilhões em uma rodada de investimento neste ano, tornando-se uma das empresas de capital fechado mais valiosas do mundo.

O investimento na Indicium é o mais recente da Databricks, vista globalmente como uma das candidatas mais proeminentes a abrir capital. O movimento ocorre após a recente expansão do escritório da Databricks em São Paulo e a inauguração de um escritório no México.

"Entendemos que as empresas precisavam de um apoio guiado para conseguir chegar em uma maturidade analítica, em uma maturidade de IA", disse Isabela Blasi, cofundadora da Indicium, à Reuters. "A tecnologia por si só não é a solução."

A Indicium, fundada em Florianópolis em 2017, mudou sua sede para Nova York no ano passado. As operações nos EUA foram responsáveis ​​por 30% da receita da startup em 2024, e a empresa espera aumentar esse percentual para 60% em 2026.

A Indicium tem cerca de 450 funcionários e, em 2024, captou US$40 milhões em uma rodada Series A de financiamento. A startup faz negócios com a Databricks desde 2017.

"Estamos investindo na Indicium porque, ao longo dos anos, ela se consolidou como uma parceira de alto impacto, com competências técnicas e estratégicas que se alinham diretamente à nossa visão de futuro para dados e inteligência artificial", disse Kori O'Brien, vice-presidente sênior de parcerias globais da Databricks, em comunicado.