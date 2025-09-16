Bancos suíços anunciam 1º pagamento com blockchain público

Os depósitos se tornaram utilizáveis na blockchain depois que foram "tokenizados". Durante o estudo os clientes enviaram tokens na blockchain que representavam os depósitos bancários, acertando suas respectivas transações.

"Nossos depósitos tokenizados podem ser usados em diferentes bancos", afirmou Frei.

Ele afirmou que o estudo mostrou que os bancos poderiam cobrir seus riscos de contraparte. Frei acrescentou que embora o JPMorgan tenha tokenizado seus depósitos, eles somente podem ser usados no JPMorgan.

"Basicamente, o que fizemos foi lançar uma nova forma de pagamentos na blockchain, o que é uma alternativa às stablecoins", disse Frei. Stablecoins são criptomoedas cujo valor é atrelado a outra moeda, commodity ou instrumento financeiro.

No futuro, os pagamentos poderão "não apenas ser processados imediata e definitivamente em uma infraestrutura compartilhada, mas também serem integrados diretamente em processos de negócios automatizados", acrescentou.

(Por Marleen Kaesebier)