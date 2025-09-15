Tesla salta na bolsa após Musk comprar R$1 bilhão em ações

(Reuters) - As ações da Tesla saltavam cerca de 8% nas negociações pré-mercado desta segunda-feira, depois que documento da companhia enviado ao mercado mostrou que o presidente-executivo, Elon Musk, comprou quase US$1 bilhão em ações da montadora de carros elétricos na semana passada.
Musk revelou ter comprado 2,57 milhões de ações em transações no mercado aberto na sexta-feira, pagando entre US$372,37 e US$396,54 por ação, de acordo com o documento.
As ações da Tesla saltaram mais de 7% na sexta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior. As ações da montadora acumulam queda de cerca de 2% até agora neste ano.
A confiança dos investidores em relação à montadora foi prejudicado pela demanda vacilante dos consumidores por veículos elétricos, bem como repercussões de comentários de Musk sobre política.
Na sexta-feira, o presidente do conselho de administração da Tesla, Robyn Denholm, descartou preocupações de que a atividade política de Musk tenha prejudicado as vendas e disse que o bilionário estava de volta "à frente e no centro" da empresa depois de vários meses atuando na Casa Branca.
