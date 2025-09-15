CoreWeave e Nvidia assinam acordo de US$6,3 bi sobre capacidade de computação em nuvem

(Reuters) - A CoreWeave anunciou nesta segunda-feira acordo com a Nvidia com um valor inicial de US$6,3 bilhões, que garante que a empresa norte-americana de microprocessadores comprará qualquer capacidade residual de computação em nuvem não vendida aos clientes pela parceira.

Com o acordo, a Nvidia fica obrigada a comprar capacidade não vendida pela CoreWeave até 13 de abril de 2032.

(Por Harshita Mary Varghese)