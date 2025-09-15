China acusa Nvidia, gigante dos chips nos EUA, de monopólio: 'Contra-ataque'

"Ambos os lados parecem estar construindo alavancagem para negociar a partir de uma posição mais favorável, mas estão fazendo isso por meio de movimentos muito calculados porque entendem os riscos em jogo", disse Alfredo Montufar-Helu, diretor da empresa de consultoria estratégica GreenPoint.

Controles terão "consequências"

Zhengyuan Bo, sócio da empresa de pesquisa Plenum, disse que a decisão preliminar do órgão chinês provavelmente faz parte de um contra-ataque à decisão do governo Trump na sexta-feira de colocar 23 empresas chinesas em uma lista de restrição de comércio dos EUA.

"É um aviso de que, se o paradigma de controle de exportação dos EUA funcionar da mesma forma que nos últimos anos, haverá consequências, e a China está disposta a infligir danos às empresas norte-americanas", disse Bo.

O anúncio do órgão chinês também pode complicar as aspirações do presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, de superar as tensões entre EUA e China para vender versões modificadas de chips mais avançados na segunda maior economia do mundo.

Huang visitou a China três vezes este ano para sinalizar o compromisso da empresa norte-americana com o mercado chinês, que nos últimos anos teve seu acesso aos chips mais avançados da Nvidia repetidamente restringido pelos controles de exportação dos EUA.