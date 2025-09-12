Tether planeja nova stablecoin nos EUA, diz presidente

A Tether, com sede em El Salvador, está buscando reforçar sua presença nos EUA onde as empresas de criptomoedas têm se beneficiado do apoio do presidente Donald Trump.

"Queremos que as pessoas saibam que a Tether está aqui para participar da economia dos EUA de uma maneira enorme", disse Hines, que foi nomeado consultor estratégico da Tether em agosto. "Acho que nossa expansão será exorbitante ao longo dos próximos 12 a 24 meses", disse Hines.

A criptomoeda da Tether, com o dólar atrelado, conhecida como USDT, já está disponível nas bolsas de moedas digitais dos EUA.

Um comunicado à imprensa descreveu o USAT como "projetado para cumprir a Lei GENIUS recentemente promulgada", referindo-se às novas regras dos EUA que regem as stablecoins.

O USDT ainda planeja cumprir a Lei GENIUS e continuar sendo um emissor estrangeiro de stablecoin, disse Ardoino, acrescentando que a lei fornece uma maneira de stablecoins estrangeiros receberem reciprocidade.

Ardoino disse que a USAT será emitida pelo Anchorage Digital Bank, que possui uma licença de banco nacional junto ao U.S. Office of the Comptroller of the Currency.