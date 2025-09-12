Tether planeja nova stablecoin nos EUA, diz presidente

Por Hannah Lang
(Reuters) - A empresa de moedas digitais Tether, criadora da maior stablecoin do mundo, planeja lançar uma outra stablecoin projetada para residentes dos EUA, chamada USAT, disse o presidente-executivo da empresa, Paolo Ardoino, nesta sexta-feira.
O ex-funcionário da Casa Branca, Bo Hines, será o presidente-executivo do novo empreendimento, que pretende ser lançado até o final do ano, disse Ardoino a jornalistas em Nova York.
A Tether, com sede em El Salvador, está buscando reforçar sua presença nos EUA onde as empresas de criptomoedas têm se beneficiado do apoio do presidente Donald Trump.
"Queremos que as pessoas saibam que a Tether está aqui para participar da economia dos EUA de uma maneira enorme", disse Hines, que foi nomeado consultor estratégico da Tether em agosto. "Acho que nossa expansão será exorbitante ao longo dos próximos 12 a 24 meses", disse Hines.
A criptomoeda da Tether, com o dólar atrelado, conhecida como USDT, já está disponível nas bolsas de moedas digitais dos EUA.
Um comunicado à imprensa descreveu o USAT como "projetado para cumprir a Lei GENIUS recentemente promulgada", referindo-se às novas regras dos EUA que regem as stablecoins.
O USDT ainda planeja cumprir a Lei GENIUS e continuar sendo um emissor estrangeiro de stablecoin, disse Ardoino, acrescentando que a lei fornece uma maneira de stablecoins estrangeiros receberem reciprocidade.
Ardoino disse que a USAT será emitida pelo Anchorage Digital Bank, que possui uma licença de banco nacional junto ao U.S. Office of the Comptroller of the Currency.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.