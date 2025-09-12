Microsoft evita multa da UE com preços separados para Office e Teams

A Microsoft concordou em aumentar a diferença de preço em 50% entre certas versões do Microsoft 365 e do Office 365 que excluem o Teams e suas versões equivalentes que incluem o Teams, incluindo suítes voltadas para empresas, disse o órgão de fiscalização da concorrência da UE nesta sexta-feira.

A diferença de preço variará de 1 euro a 8 euros e permanecerá em vigor por sete anos. A gigante norte-americana do software também se comprometeu a melhorar a interoperabilidade para facilitar a concorrência por um período de 10 anos. A oferta da Microsoft será implementada globalmente.

Os clientes europeus também poderão exportar seus dados de mensagens do Teams para aplicativos rivais.

"A decisão de hoje, portanto, abre a concorrência nesse mercado crucial e garante que as empresas possam escolher livremente o produto de comunicação e colaboração que melhor atenda às suas necessidades", disse a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera.

Ribera irritou o presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, depois que ela aplicou uma multa de 2,95 bilhões de euros contra o Google por abuso de poder no mercado de publicidade online. Trump disse que a multa era injusta e discriminatória e acrescentou que os EUA podem retaliar com mais tarifas contra o bloco de países europeus.

Nanna-Louise Linde, vice-presidente da Microsoft para assuntos governamentais europeus, disse em um comunicado: "Apreciamos o diálogo com a Comissão que levou a esse acordo, e agora nos voltamos para a implementação imediata e completa dessas novas obrigações."