Microsoft evita multa da UE com preços separados para Office e Teams

Por Foo Yun Chee e Makini Brice
BRUXELAS (Reuters) - A Microsoft evitou uma possível multa antitruste pesada da União Europeia ao oferecer preços reduzidos para produtos do Office, excluindo o Teams, uma estratégia anunciada nesta sexta-feira que ocorre em meio a tensões crescentes dos Estados Unidos com a União Europeia sobre grandes empresas de tecnologia.
O caso foi desencadeado por uma reclamação de 2020 feita pela Slack Technologies, controlada da Salesforce, , à Comissão Europeia, que acusou a Microsoft de combinar o aplicativo de conferências Teams com o pacote Office para obter uma vantagem injusta sobre rivais. A rival alemã alfaview apresentou uma queixa semelhante em 2023.
A Microsoft concordou em aumentar a diferença de preço em 50% entre certas versões do Microsoft 365 e do Office 365 que excluem o Teams e suas versões equivalentes que incluem o Teams, incluindo suítes voltadas para empresas, disse o órgão de fiscalização da concorrência da UE nesta sexta-feira.
A diferença de preço variará de 1 euro a 8 euros e permanecerá em vigor por sete anos. A gigante norte-americana do software também se comprometeu a melhorar a interoperabilidade para facilitar a concorrência por um período de 10 anos. A oferta da Microsoft será implementada globalmente.
Os clientes europeus também poderão exportar seus dados de mensagens do Teams para aplicativos rivais.
"A decisão de hoje, portanto, abre a concorrência nesse mercado crucial e garante que as empresas possam escolher livremente o produto de comunicação e colaboração que melhor atenda às suas necessidades", disse a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera.
Ribera irritou o presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, depois que ela aplicou uma multa de 2,95 bilhões de euros contra o Google por abuso de poder no mercado de publicidade online. Trump disse que a multa era injusta e discriminatória e acrescentou que os EUA podem retaliar com mais tarifas contra o bloco de países europeus.
Nanna-Louise Linde, vice-presidente da Microsoft para assuntos governamentais europeus, disse em um comunicado: "Apreciamos o diálogo com a Comissão que levou a esse acordo, e agora nos voltamos para a implementação imediata e completa dessas novas obrigações."
O presidente-executivo da alfaview, Niko Fostiropoulos, disse que o resultado impulsionará o mercado digital da Europa.
"Isso envia um sinal importante para a soberania digital da Europa: condições de mercado justas não apenas promovem a diversidade tecnológica, mas também garantem a força inovadora de longo prazo do mercado europeu", disse ele.
A Microsoft, que foi multada em um total de 2,2 bilhões de euros nos últimos anos por combinar dois ou mais produtos e promover outras táticas de marketing, adotou uma abordagem mais conciliatória com os órgãos órgãos de defesa da concorrência da UE nos últimos anos. As multas antitruste da UE podem chegar a 10% do faturamento anual global de uma empresa.
