EUA lançam programa piloto para acelerar implantação de táxis aéreos

Por David Shepardson
WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump anunciou um novo programa piloto nesta sexta-feira para acelerar a implantação de táxis aéreos, à medida que as empresas trabalham para atender aos obstáculos regulatórios da mobilidade aérea avançada.
A Administração Federal de Aviação (FAA) disse que o programa incluirá pelo menos cinco projetos de parcerias público-privadas com governos estaduais e locais e empresas do setor privado para permitir operações seguras para aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL).
A Joby Aviation elogiou o programa, dizendo que "as aeronaves do programa podem começar a operar em mercados selecionados antes da certificação completa da FAA, uma etapa essencial na preparação para o serviço comercial em escala".
As ações de táxis aéreos subiram com o programa relatado pela primeira vez pela Reuters. As ações da Joby subiram 5%, enquanto as da Archer Aviation subiram 3%.
As empresas de táxi aéreo estão correndo para obter aprovações e comercializar aeronaves de táxi aéreo para atender à crescente demanda por transporte urbano mais rápido e sustentável. Elas promovem os eVTOLs que podem decolar e aterrissar verticalmente para transportar viajantes para aeroportos ou para viagens curtas pela cidade, permitindo que eles evitem o trânsito.
O presidente Donald Trump determinou a criação do programa em junho por meio de um decreto.
Vários outros países, incluindo Índia, China e Emirados Árabes Unidos, estão trabalhando para acelerar a implantação de eVTOLs, que poderão começar a transportar passageiros pagantes já no próximo ano.
O chefe da FAA, Bryan Bedford, disse que a agência aproveitará as lições aprendidas com os projetos-piloto para possibilitar operações seguras em todo o país.
Espera-se que os projetos incluam táxis aéreos de curto alcance, voos de asa fixa de longo alcance, carga e logística, além de suprimentos para gerenciamento de emergências, transporte médico ou instalações de energia offshore.
Os participantes usarão mobilidade aérea avançada pilotada, opcionalmente pilotada ou não tripulada que, em geral, terá mais de 599 kg e poderá transportar passageiros, além de usar tecnologias que permitam a integração segura dessas aeronaves no sistema de espaço aéreo nacional.
A FAA finalizou o treinamento abrangente e as regras de certificação de pilotos para voar em táxis aéreos em outubro de 2024.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.