EUA lançam programa piloto para acelerar implantação de táxis aéreos

A Joby Aviation elogiou o programa, dizendo que "as aeronaves do programa podem começar a operar em mercados selecionados antes da certificação completa da FAA, uma etapa essencial na preparação para o serviço comercial em escala".

As ações de táxis aéreos subiram com o programa relatado pela primeira vez pela Reuters. As ações da Joby subiram 5%, enquanto as da Archer Aviation subiram 3%.

As empresas de táxi aéreo estão correndo para obter aprovações e comercializar aeronaves de táxi aéreo para atender à crescente demanda por transporte urbano mais rápido e sustentável. Elas promovem os eVTOLs que podem decolar e aterrissar verticalmente para transportar viajantes para aeroportos ou para viagens curtas pela cidade, permitindo que eles evitem o trânsito.

O presidente Donald Trump determinou a criação do programa em junho por meio de um decreto.

Vários outros países, incluindo Índia, China e Emirados Árabes Unidos, estão trabalhando para acelerar a implantação de eVTOLs, que poderão começar a transportar passageiros pagantes já no próximo ano.

O chefe da FAA, Bryan Bedford, disse que a agência aproveitará as lições aprendidas com os projetos-piloto para possibilitar operações seguras em todo o país.