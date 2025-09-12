Gigantes chinesas deixam Nvidia e usam tecnologia própria para treinar IA

A medida é uma mudança significativa no cenário de tecnologia e IA da China - onde as empresas dependem em grande parte dos poderosos processadores da Nvidia para o desenvolvimento de IA - e prejudicaria ainda mais os negócios da empresa norte-americana na China.

"É inegável que a concorrência chegou... Continuaremos trabalhando para ganhar a confiança e o apoio dos principais desenvolvedores em todos os lugares", disse um porta-voz da Nvidia em resposta.

O aumento das restrições de exportação dos EUA sobre o fornecimento de chips avançados de IA para a China tem levado empresas chinesas a aumentar seu próprio arsenal de chips de IA, com a crescente pressão de Pequim sobre as empresas para que usem tecnologia nacional.

Nem o Alibaba nem o Baidu abandonaram totalmente a Nvidia, segundo a reportagem, com ambas as empresas usando chips da Nvidia para desenvolver seus modelos mais avançados.

Embora o chip H20 da Nvidia - o processador de IA mais potente que a empresa tem permissão para vender na China - não tenha tanto poder de computação quanto as séries H100 ou Blackwell, ele ainda supera as alternativas chinesas em termos de desempenho.

No entanto, o chip de IA do Alibaba agora é bom o suficiente para competir com o H20 da Nvidia, disse o The Information, citando três funcionários que usaram o chip.