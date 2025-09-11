Oracle ruma para clube do trilhão de dólares

A valorização da Oracle também colocou o cofundador da Oracle, Larry Ellison, no caminho para superar Elon Musk como o homem mais rico do mundo.

"A Oracle acendeu o fogo da IA", disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor, acrescentando que a perspectiva de demanda de bilhões de dólares da empresa desencadeou um "efeito cascata" para ações relacionadas à IA.

O Wall Street Journal noticiou na quarta-feira que a OpenAI assinou um acordo de US$300 bilhões com a Oracle para compra de serviços de processamento de dados, um dos maiores negócios da história e provavelmente responsável pela maior parte da nova receita que a Oracle detalhou um dia antes terça-feira.

As ações da Oracle subiam 2% no pré-mercado nesta quinta-feira, depois de terem saltado até 35,9% na quarta-feira, elevando o valor de mercado da empresa para um recorde de US$933 bilhões.

Ellison viu seu patrimônio líquido aumentar em quase US$100 bilhões, chegando a US$392,6 bilhões, em grande parte devido à sua participação de 41% que ele tem na Oracle, em comparação com a fortuna de US$439,9 bilhões do presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, que ainda lidera a lista de mais ricos da Forbes.