Deputado francês pede investigação do TikTok por "colocar em risco a vida" de usuários

"Parece-me que há delitos de natureza criminal, de cumplicidade ativa e, em segundo lugar, quando os executivos do TikTok vieram nos ver, disseram-nos que não tinham conhecimento de nada... e acredito que isso também constitui perjúrio", acrescentou.

Agora cabe ao Ministério Público decidir se abre ou não uma investigação.

"Rejeitamos categoricamente a apresentação enganosa da Comissão, que busca fazer da nossa empresa um bode expiatório para questões que dizem respeito a todo o setor e à sociedade como um todo", disse um porta-voz do TikTok à Reuters.

A plataforma tem políticas "exigentes" para proteger seus usuários, com recursos voltados especificamente para a segurança e o bem-estar dos adolescentes e suas famílias, acrescentou.

O comitê parlamentar foi criado inicialmente para examinar o TikTok e seus efeitos psicológicos sobre os jovens após um processo movido em 2024 por sete famílias, que acusaram a plataforma de expor seus filhos a conteúdo que os levava a cometer suicídio.

O comitê recomendou que crianças menores de 15 anos sejam proibidas de usar as redes sociais, enquanto as pessoas entre 15 e 18 anos passem por um toque de recolher noturno obrigatório, o que significa que as redes sociais ficariam indisponíveis para elas entre 22h e 8h.