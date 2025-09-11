Albânia nomeia bot de IA como ministro para combater corrupção

PRISTINA (Reuters) - Uma nova ministra da Albânia encarregada de cuidar dos contratos públicos será imune a subornos, ameaças ou tentativas de obter favores. Isso porque Diella, como é chamada, é um bot gerado por inteligência artificial.
O primeiro-ministro do país, Edi Rama, que está prestes a iniciar seu quarto mandato, disse nesta quinta-feira que Diella, que significa "Sol" em albanês, administrará todas as licitações públicas nas quais o governo contrata empresas privadas para vários projetos.
"Diella é o primeiro membro do gabinete que não está fisicamente presente, mas é virtualmente criado pela IA", disse Rama durante um discurso de apresentação de seu novo gabinete. O bot ajudará a tornar a Albânia "um país onde as licitações públicas são 100% livres de corrupção".
A concessão de tais contratos tem sido uma fonte de escândalos de corrupção na Albânia, um país dos Bálcãs que, segundo especialistas, é um centro para gangues que buscam lavar o dinheiro do tráfico de drogas e armas em todo o mundo.
Essa imagem complicou a adesão da Albânia à União Europeia, que Rama quer alcançar até 2030, mas que os analistas políticos dizem ser ambiciosa.
O governo não forneceu detalhes sobre a supervisão humana que poderia haver para o Diella, nem abordou os riscos de que alguém possa manipular o bot de inteligência artificial.
Diella foi lançada originalmente no início deste ano como um assistente virtual de IA na plataforma e-Albania, que tem objetivo de ajudar cidadãos e empresas obterem documentos.
Vestida com trajes tradicionais albaneses, ela oferece assistência por meio de comandos de voz e emite documentos com carimbos eletrônicos, reduzindo atrasos burocráticos.
Mas nem todo mundo está convencido da eficácia do sistema. Um usuário do Facebook disse: "Até a Diella será corrompida na Albânia." Outro disse: "Os roubos continuarão e Diella será responsabilizada."
O novo Parlamento, eleito em maio, deve se reunir na sexta-feira, embora ainda não esteja claro se o governo será votado no mesmo dia.
(Por Florion Goga)
