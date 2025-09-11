Albânia nomeia bot de IA como ministro para combater corrupção

A concessão de tais contratos tem sido uma fonte de escândalos de corrupção na Albânia, um país dos Bálcãs que, segundo especialistas, é um centro para gangues que buscam lavar o dinheiro do tráfico de drogas e armas em todo o mundo.

Essa imagem complicou a adesão da Albânia à União Europeia, que Rama quer alcançar até 2030, mas que os analistas políticos dizem ser ambiciosa.

O governo não forneceu detalhes sobre a supervisão humana que poderia haver para o Diella, nem abordou os riscos de que alguém possa manipular o bot de inteligência artificial.

Diella foi lançada originalmente no início deste ano como um assistente virtual de IA na plataforma e-Albania, que tem objetivo de ajudar cidadãos e empresas obterem documentos.

Vestida com trajes tradicionais albaneses, ela oferece assistência por meio de comandos de voz e emite documentos com carimbos eletrônicos, reduzindo atrasos burocráticos.

Mas nem todo mundo está convencido da eficácia do sistema. Um usuário do Facebook disse: "Até a Diella será corrompida na Albânia." Outro disse: "Os roubos continuarão e Diella será responsabilizada."