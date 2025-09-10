Oracle dispara mais de 40% na bolsa e Ellison se aproxima de Musk como mais rico do mundo

Por Akash Sriram e Akriti Shah
(Reuters) - As ações da Oracle chegaram a saltar cerca de 43% nesta quarta-feira, colocando a empresa no caminho para se juntar ao clube das companhias com valores de mercado na casa dos trilhões de dólares, depois de mostrar sua ascensão como um importante provedor de serviços de computação de inteligência artificial.
A empresa revelou quatro contratos de vários bilhões de dólares na terça-feira e no início da tarde desta quarta-feira as ações da companhia mostravam valorização de 34%, cotadas a US$324,99. Mais cedo, o papel atingiu o recorde de US$345,69, o que representa o maior ganho percentual em um dia desde 1992.
Animando os investidores, o Wall Street Journal publicou nesta quarta-feira que a OpenAI assinou um contrato para comprar US$300 bilhões em poder de computação da Oracle ao longo de aproximadamente cinco anos, em um dos maiores negócios associados ao setor já assinados.
OpenAI e Oracle não comentaram o assunto ao serem procuradas pela Reuters.
O cofundador e presidente da Oracle, Larry Ellison, 81 anos, cujo patrimônio líquido é em grande parte derivado de sua participação de 41% na Oracle, viu sua fortuna aumentar em cerca de US$100 bilhões, para cerca de US$392,6 bilhões, de acordo com a Forbes.
Ellison está se aproximando rapidamente de Elon Musk na disputa pelo título de homem mais rico do mundo. Musk tem um patrimônio avaliado em US$439,9 bilhões.
A Oracle adicionará cerca de US$234 bilhões ao seu valor de mercado, que deve chegar a cerca de US$913 bilhões, se os ganhos se mantiverem até o fechamento da sessão.
As ações da empresa acumulam alta de 45% até agora este ano, superando o desempenho das chamadas "Magnificent Seven" e do índice S&P 500.
"Nos próximos meses, esperamos conquistar vários clientes adicionais de vários bilhões de dólares e é provável que o RPO ultrapasse meio trilhão de dólares", disse a presidente-executiva da Oracle, Safra Catz, em conferência com analistas.
Atualmente, Microsoft, Amazon Web Services e Google Cloud dominam o mercado de computação em nuvem com uma participação combinada de 65%, enquanto Oracle, Alibaba, CoreWeave e outras detêm uma fatia menor do mercado.
Os resultados do primeiro trimestre fiscal da Oracle impulsionaram as ações de Nvidia, Broadcom e AMD, que fornecem microprocessadores usados em data centers. As ações dessas empresas subiam entre 2% e 8%, enquanto os papéis da CoreWeave subiam cerca de 15%.
A Oracle fechou acordos com Amazon, Alphabet e Microsoft para permitir que seus clientes de computação em nuvem executem o Oracle Cloud Infrastructure (OCI) juntamente com serviços nativos. A receita dessas parcerias aumentou mais de dezesseis vezes no primeiro trimestre fiscal.
"O que importa aqui é que esse número agora inclui contribuições do empreendimento Stargate e de dois outros grandes participantes de IA, o que significa que as receitas após 2026 serão muito maiores", disse Ben Reitzes, analista da Melius Research.
Os analistas apontaram o papel da Oracle no projeto Stargate, da SoftBank e da OpenAI, como outro fator favorável, dando à empresa uma posição no projeto de infraestrutura de IA em larga escala que deve canalizar cerca de US$500 bilhões em investimentos.
A Oracle também fornece serviços de computação nuvem para a xAI, a startup de IA fundada por Musk, um aliado de longa data de Ellison.
