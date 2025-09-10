Oracle dispara mais de 40% na bolsa e Ellison se aproxima de Musk como mais rico do mundo

Animando os investidores, o Wall Street Journal publicou nesta quarta-feira que a OpenAI assinou um contrato para comprar US$300 bilhões em poder de computação da Oracle ao longo de aproximadamente cinco anos, em um dos maiores negócios associados ao setor já assinados.

OpenAI e Oracle não comentaram o assunto ao serem procuradas pela Reuters.

O cofundador e presidente da Oracle, Larry Ellison, 81 anos, cujo patrimônio líquido é em grande parte derivado de sua participação de 41% na Oracle, viu sua fortuna aumentar em cerca de US$100 bilhões, para cerca de US$392,6 bilhões, de acordo com a Forbes.

Ellison está se aproximando rapidamente de Elon Musk na disputa pelo título de homem mais rico do mundo. Musk tem um patrimônio avaliado em US$439,9 bilhões.

A Oracle adicionará cerca de US$234 bilhões ao seu valor de mercado, que deve chegar a cerca de US$913 bilhões, se os ganhos se mantiverem até o fechamento da sessão.

As ações da empresa acumulam alta de 45% até agora este ano, superando o desempenho das chamadas "Magnificent Seven" e do índice S&P 500.