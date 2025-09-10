TILTUOL
OpenAI e Oracle assinam acordo de US$300 bilhões, diz WSJ

(Reuters) - A OpenAI assinou um contrato com a Oracle para adquirir US$300 bilhões em poder de computação ao longo de cerca de cinco anos, em um dos maiores negócios da história, publicou o Wall Street Journal nesta quarta-feira.

(Por Juby Babu)

