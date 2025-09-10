Nasa encontra possíveis sinais de vida microscópica em Marte

Uma amostra obtida pelo rover Perseverance da Nasa de rochas formadas há bilhões de anos a partir de sedimentos no fundo de um lago contém sinais potenciais de vida microbiana antiga em Marte, de acordo com os cientistas, embora os minerais encontrados na amostra também possam se formar por meio de processos não biológicos.

A descoberta, detalhada em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, representa uma das melhores evidências até o momento sobre a possibilidade de que o vizinho planetário da Terra já tenha abrigado vida.

Desde que aterrissou na superfície marciana em 2021, o rover de seis rodas vem explorando a cratera Jezero, uma área no hemisfério norte do planeta que já foi inundada por água e abrigou uma antiga bacia lacustre, em busca de sinais de vida antiga. O Perseverance vem coletando amostras de rocha e material solto chamado regolito e analisando-as com seus vários instrumentos de bordo.