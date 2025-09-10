Investidores recuam com queda de ações de compradores de bitcoin

Por Tommy Reggiori Wilkes e Elizabeth Howcroft e Hannah Lang
LONDRES/PARIS/NOVA YORK (Reuters) - As empresas que acumulam bitcoin e outras criptomoedas sofreram quedas acentuadas nos preços de suas ações, à medida que a mania das criptomoedas que dominou os investidores durante a maior parte do ano recuou.
Essas chamadas empresas de entesouramento de ativos digitais vendem ações ou emitem dívidas para levantar dinheiro para comprarem criptomoedas que mantidas em seus balanços. Os investidores têm comprado as ações dessas companhias, incentivados pelos recordes de valorização do bitcoin este ano, à medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abraça o setor.
Pelo menos 61 empresas de capital aberto que não estão envolvidas principalmente em ativos digitais adotaram estratégias de entesouramento de bitcoin, informou a Reuters em junho.
As ações da Strategy , de Michael Saylor, o mais conhecido desses compradores de bitcoin, caíram de US$457 em julho para US$328 nesta semana. Esse é o valor mais baixo desde abril e reduz a valorização este ano para 13%.
A ação da japonesa Metaplanet atingiu nesta semana o ponto mais baixo desde maio. O papel recuou mais de 60% em relação ao pico de junho, mas continua com alta de 105% até agora neste ano.
Pequenas empresas que anunciaram mudança repentina de estratégia para a compra de bitcoins também sofreram e a escala dessa reversão é "totalmente sem surpresa", disse Adam McCarthy, analista da Kaiko.
"Todos esses são essencialmente jogos de volatilidade, já que são uma exposição alavancada...Portanto, se o bitcoin estiver caindo 3%, eles estarão caindo um múltiplo disso, às vezes quatro ou cinco vezes mais", disse ele.
"Para os investidores de varejo, isso é um choque na maior parte do tempo, portanto, provavelmente agrava a queda quando alguns vendem por medo."
Quando essas ações despencam, o valor de mercado das empresas pode ser menor do que as participações em criptomoedas em seus balanços.
As empresas de entesouramento de ativos digitais também costumam contar com acesso ao mercado de capitais para financiar suas compras de moeda eletrônica, que pode "secar quando a confiança esfria", disse Lale Akoner, analista de mercado global da eToro.
"Além de sua exposição ao bitcoin, a maioria (das empresas) tem apenas fundamentos modestos, de modo que suas avaliações não têm muito amortecimento."
As ações da Smarter Web Company dispararam depois que o criadora de sites com sede no Reino Unido anunciou uma estratégia de compra de bitcoin em abril. Mas desde junho, as ações caíram mais de 70%.
As ações da Alt5 Sigma , que tem comprado tokens no empreendimento de criptomoedas World Liberty Financial, de Trump, caíram mais de 61% em relação à alta de junho, atingida antes da empresa anunciar um acordo de US$1,5 bilhão com o empreendimento.
A acumulação de bitcoin também se espalhou para outros ativos, com mais empresas comprando ether e moedas digitais menos conhecidas.
"Até que os investidores de varejo percebam que essas empresas não estão comprando criptomoedas, mas sim vendendo uma narrativa de criptomoedas para aumentar seu valor patrimonial, esse círculo persistirá", disse McCarthy, da Kaiko.
As ações da BitMine , apoiada por Peter Thiel, e pela rede de mídia de jogos GameSquare dispararam este ano depois que a empresa anunciou planos de comprar ether. Ambas caíram cerca de 67% desde julho.
A bolsa de criptomoedas Gemini está programada para estrear na Nasdaq na sexta-feira. A bolsa, apoiada por Cameron Tyler Winklevoss, aumentou a faixa de preço proposta para sua oferta pública inicial e tem como meta um valor de mercado de até US$ 3,08 bilhões.
