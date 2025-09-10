Investidores recuam com queda de ações de compradores de bitcoin

Pelo menos 61 empresas de capital aberto que não estão envolvidas principalmente em ativos digitais adotaram estratégias de entesouramento de bitcoin, informou a Reuters em junho.

As ações da Strategy , de Michael Saylor, o mais conhecido desses compradores de bitcoin, caíram de US$457 em julho para US$328 nesta semana. Esse é o valor mais baixo desde abril e reduz a valorização este ano para 13%.

A ação da japonesa Metaplanet atingiu nesta semana o ponto mais baixo desde maio. O papel recuou mais de 60% em relação ao pico de junho, mas continua com alta de 105% até agora neste ano.

Pequenas empresas que anunciaram mudança repentina de estratégia para a compra de bitcoins também sofreram e a escala dessa reversão é "totalmente sem surpresa", disse Adam McCarthy, analista da Kaiko.

"Todos esses são essencialmente jogos de volatilidade, já que são uma exposição alavancada...Portanto, se o bitcoin estiver caindo 3%, eles estarão caindo um múltiplo disso, às vezes quatro ou cinco vezes mais", disse ele.

"Para os investidores de varejo, isso é um choque na maior parte do tempo, portanto, provavelmente agrava a queda quando alguns vendem por medo."