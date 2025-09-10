Câmeras guiadas por IA possibilitam cirurgia solo em passo rumo à automação cirúrgica

SANTIAGO (Reuters) - Ricardo Funke, chefe de cirurgia da Clinica Las Condes em Santiago, Chile, teve um novo assistente durante uma cirurgia laparoscópica na segunda-feira - uma câmera autônoma guiada por inteligência artificial que permitiu que ele realizasse sozinho a remoção da vesícula biliar de um paciente.

O procedimento combinou instrumentos cirúrgicos magnéticos com software que direciona de forma autônoma a câmera cirúrgica, rastreando as ferramentas do cirurgião e ajustando os ângulos sem um assistente humano.

"A câmera me seguia onde quer que eu movesse minhas mãos e todo o processo foi excelente", disse Funke à Reuters após a cirurgia. "Essa câmera nos permite fazer a cirurgia sozinhos, eu a fiz sozinho com o robô."