Câmeras guiadas por IA possibilitam cirurgia solo em passo rumo à automação cirúrgica

SANTIAGO (Reuters) - Ricardo Funke, chefe de cirurgia da Clinica Las Condes em Santiago, Chile, teve um novo assistente durante uma cirurgia laparoscópica na segunda-feira - uma câmera autônoma guiada por inteligência artificial que permitiu que ele realizasse sozinho a remoção da vesícula biliar de um paciente.
O procedimento combinou instrumentos cirúrgicos magnéticos com software que direciona de forma autônoma a câmera cirúrgica, rastreando as ferramentas do cirurgião e ajustando os ângulos sem um assistente humano.
"A câmera me seguia onde quer que eu movesse minhas mãos e todo o processo foi excelente", disse Funke à Reuters após a cirurgia. "Essa câmera nos permite fazer a cirurgia sozinhos, eu a fiz sozinho com o robô."
Empresas, universidades e centros de pesquisa em todo o mundo vêm desenvolvendo ferramentas assistidas por IA para realizar ou auxiliar em cirurgias.
De acordo com a Precedence Research, o mercado global de robôs cirúrgicos foi estimado em US$15,6 bilhões em 2024 e deve chegar a US$64,4 bilhões até 2034.
Em julho, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, anunciaram um robô guiado por IA que realizou um procedimento cirúrgico complicado em fígado e vesícula biliar de um porco.
Os pesquisadores disseram que a cirurgia de julho representou um grande passo em direção aos procedimentos médicos automatizados, uma expectativa que ecoou em Alberto Rodriguez, presidente-executivo da Levita Magnetics, que forneceu a tecnologia para a cirurgia de segunda-feira em Santiago.
"Este é o primeiro passo na automação cirúrgica com um paciente real na sala de cirurgia, onde mostramos que a IA pode ajudar o cirurgião", disse Rodriguez.
(Por Carola Fernandez e Nicolas Cortes)
