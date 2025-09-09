Startup Reflection AI, apoiada pela Nvidia, busca avaliação de US$5,5 bi, diz FT

(Reuters) - A Reflection AI, apoiada pela Nvidia, está levantando cerca de US$1 bilhão em um financiamento que avaliará a startup em até US$5,5 bilhões, publicou o Financial Times nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A rodada pode avaliar a Reflection entre US$4,5 bilhões e US$5,5 bilhões, incluindo o novo investimento, acrescentou o FT.
O anúncio pode potencialmente marcar um salto de quase 10 vezes na avaliação da companhia, apenas seis meses após uma captação de recursos anterior da empresa, quando ela foi avaliada em US$545 milhões, de acordo com dados da PitchBook.
O braço de capital de risco da Nvidia investirá pelo menos US$250 milhões na rodada, acrescentou o jornal. Lightspeed Venture Partners, Sequoia e DST Global, de Yuri Milner, também participam.
Fundada em 2024 por ex-pesquisadores da DeepMind apoiados pelo Google, Misha Laskin e Ioannis Antonoglou, a Reflection desenvolve ferramentas que automatizam a codificação, um caso de uso altamente valioso de IA.
O financiamento recente também ocorre em meio à guerra de lances no Vale do Silício por talentos de IA como Laskin e Antonoglou, com a Meta oferecendo salários e bônus que se assemelham aos obtidos por atletas profissionais.
(Por Ateev Bhandari)
