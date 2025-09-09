Startup Reflection AI, apoiada pela Nvidia, busca avaliação de US$5,5 bi, diz FT

(Reuters) - A Reflection AI, apoiada pela Nvidia, está levantando cerca de US$1 bilhão em um financiamento que avaliará a startup em até US$5,5 bilhões, publicou o Financial Times nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A rodada pode avaliar a Reflection entre US$4,5 bilhões e US$5,5 bilhões, incluindo o novo investimento, acrescentou o FT.

O anúncio pode potencialmente marcar um salto de quase 10 vezes na avaliação da companhia, apenas seis meses após uma captação de recursos anterior da empresa, quando ela foi avaliada em US$545 milhões, de acordo com dados da PitchBook.