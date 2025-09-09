Oracle não atinge estimativas de receita trimestral

(Reuters) - A Oracle não atingiu as expectativas do mercado para a receita do primeiro trimestre fiscal, citando que as empresas reduziram gastos com tecnologia devido a uma perspectiva econômica incerta.

A companhia afirmou nesta terça-feira que a receita do trimestre foi de US$14,93 bilhões, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$15,04 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.