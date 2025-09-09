Nebius avança após acordo de computação de IA de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft

As ações, que mais que dobraram de valor neste ano, subiram 41,3% no início do pregão, enquanto as ações da rival CoreWeave ganharam 8,1%.

Analistas acreditam que a Nebius está agora bem posicionada para conquistar novos clientes importantes, incluindo outros hiperescaladores e laboratórios de IA de ponta, à medida que expande sua presença no data center por meio de próximos projetos greenfield.

"Este acordo fornece clareza sem precedentes sobre o potencial de receita de longo prazo da empresa e reduz significativamente os riscos de sua expansão de capacidade planejada", disse Hamed Khorsand, analista da BWS Financial.

A Microsoft, que tem repetidamente sinalizado uma escassez de infraestrutura de nuvem de IA devido às crescentes necessidades dos clientes, tem recorrido a provedores terceirizados para preencher essa lacuna.

A grande empresa de tecnologia tem um acordo multibilionário semelhante com a CoreWeave , que também tem um contrato substancial com a OpenAI para recursos de computação de IA.

Fundada a partir da cisão dos ativos da gigante tecnológica russa Yandex, a Nebius, sediada em Amsterdã, fornecerá principalmente à Microsoft infraestrutura de GPU dedicada a partir do novo data center da empresa em Vineland, Nova Jersey, a partir do final deste ano.