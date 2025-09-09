Nebius avança após acordo de computação de IA de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft

Por Kritika Lamba
(Reuters) - Grupo Nebius As ações subiram 41% para US$ 90,3 na terça-feira, com os investidores comemorando seu acordo de US$ 17,4 bilhões fornecendo infraestrutura de IA para a Microsoft ao longo de um período de cinco anos.
O acordo, que pode chegar a US$ 19,4 bilhões se a Microsoft aumentar a demanda, ressalta a crescente necessidade de data centers de IA de alto desempenho em meio à corrida global para desenvolver tecnologias avançadas de inteligência artificial generativa.
As ações, que mais que dobraram de valor neste ano, subiram 41,3% no início do pregão, enquanto as ações da rival CoreWeave ganharam 8,1%.
Analistas acreditam que a Nebius está agora bem posicionada para conquistar novos clientes importantes, incluindo outros hiperescaladores e laboratórios de IA de ponta, à medida que expande sua presença no data center por meio de próximos projetos greenfield.
"Este acordo fornece clareza sem precedentes sobre o potencial de receita de longo prazo da empresa e reduz significativamente os riscos de sua expansão de capacidade planejada", disse Hamed Khorsand, analista da BWS Financial.
A Microsoft, que tem repetidamente sinalizado uma escassez de infraestrutura de nuvem de IA devido às crescentes necessidades dos clientes, tem recorrido a provedores terceirizados para preencher essa lacuna.
A grande empresa de tecnologia tem um acordo multibilionário semelhante com a CoreWeave , que também tem um contrato substancial com a OpenAI para recursos de computação de IA.
Fundada a partir da cisão dos ativos da gigante tecnológica russa Yandex, a Nebius, sediada em Amsterdã, fornecerá principalmente à Microsoft infraestrutura de GPU dedicada a partir do novo data center da empresa em Vineland, Nova Jersey, a partir do final deste ano.
O negócio principal da Nebius consiste em fornecer aos clientes serviços de nuvem de IA full-stack desenvolvidos na Nvidia computação, fornecendo aos desenvolvedores de IA as ferramentas e serviços de software e hardware necessários para construir e executar seus modelos.
(Reportagem de Kritika Lamba em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.