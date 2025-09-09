Apple lança iPhone Air e iPhone 17

A Apple disse que o iPhone 17 também terá uma câmera frontal melhor, com um sensor de formato diferente para que as selfies horizontais fiquem melhores.

A empresa também apresentou uma nova versão de seus fones de ouvido sem fio AirPods Pro e um sensor de pressão arterial em uma nova versão do Apple Watch.

O novo AirPods Pro 3 contará com tradução ao vivo de idiomas. A Apple também disse que, se ambas as pessoas em uma conversa estiverem usando os dispositivos, os fones de ouvido traduzirão as conversas quase em tempo real. A Apple informou que os novos AirPods custarão US$249, o mesmo preço da geração anterior, e estarão disponíveis em 19 de setembro.

O recurso de monitoramento de pressão arterial está pendente de aprovação regulatória, informou a Apple. O relógio não detectará todos os casos de pressão alta, mas a empresa disse que espera que o recurso notifique 1 milhão de pessoas e o disponibilizará em 150 países.

A Apple também não aumentou o preço dos relógios. A versão SE custará US$ 249, a Series 11 custará US$399 e a Ultra começará em US$799, como todos as seus antecessoras.

O iPhone Air enfrentará o Galaxy S25 Edge da Samsung, e analistas disseram à Reuters que ele pode ser um trampolim para competir com os telefones dobráveis da rival sul-coreana, que estão em sua sétima geração.