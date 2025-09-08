Warner Bros processa empresa de IA por roubar Superman e Scooby-Doo

A Warner Bros Discovery processou a empresa de geração de fotos por inteligência artificial Midjourney na última quinta-feira, dizendo que ela roubou os trabalhos do estúdio para gerar imagens de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Pernalonga, Scooby-Doo e outros personagens protegidos por direitos autorais.

Em uma queixa apresentada em um tribunal federal de Los Angeles, a Warner Bros disse que o roubo permitiu que a Midjourney treinasse seu serviço de imagem e vídeo para oferecer aos assinantes imagens de alta qualidade para download de seus personagens em "todas as cenas imagináveis".

A Warner Bros também disse que a Midjourney sabia que sua conduta era ilícita porque antes bloqueava os assinantes de gerar vídeos a partir de muitas imagens infratoras, apenas para suspender essa medida de proteção no mês passado, enquanto divulgava a mudança como uma "melhoria".