'iPhone Air': Pressionada por concorrentes, Apple tenta lançar produto mais inovador

Quando a Apple lançar os novos iPhones amanhã, os analistas dizem que seu maior desafio será superar mais um lançamento sem graça, uma vez que os rivais já a ultrapassaram na incorporação da inteligência artificial em seus produtos e serviços.
A maior atração deste ano pode ser um suposto "iPhone Air", um telefone mais fino do que o que a Apple já vendeu antes e que leva o nome do MacBook Air, o laptop mais fino da empresa.
Segundo os analistas, a Apple precisaria descobrir como colocar baterias e câmeras em um dispositivo mais fino e tentar estabelecer um preço entre os modelos básicos do iPhone 17 e os modelos Pro, mais caros, para atrair um grande número de clientes.
Dipanjan Chatterjee, vice-presidente e principal analista da Forrester, disse que um iPhone mais fino poderia estimular migrações para o novo modelo. "Já faz algum tempo que não vemos nenhuma atualização significativa no formato do aparelho além de mudanças incrementais tépidas, e a novidade do Air provavelmente induzirá muitos usuários de iPhone 14, 15 e até 16 a migrarem para o modelo superior", disse Chatterjee.
O telefone mais fino também pode ser um trampolim para um iPhone que se dobra como um livro e que funcionaria como uma plataforma para uma Siri atualizada, o que provavelmente não ocorrerá até o próximo ano, segundo analistas.
A Samsung Electronics está em sua sétima geração de telefones dobráveis e o Google, da Alphabet, em sua terceira geração, mas Chatterjee estima que eles representem menos de 2% de todas as vendas de telefones e que não crescerão além de 5% "tão cedo".
Um telefone dobrável é importante para a Apple atrair seus clientes na China, onde os consumidores gostam de telefones dobráveis e a empresa vem perdendo participação no mercado, segundo analistas.
Historicamente, a Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, tem recebido quase um quarto de suas vendas totais do segmento de iPhone de preço médio, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, que detém ações da Apple.
Ele espera que a Apple encontre uma maneira de aumentar os preços em toda a sua linha de iPhone sem qualquer alusão às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, talvez aumentando os preços para uma maior capacidade de armazenamento.
"Eles aprenderam a jogar limpo com Washington — um aumento direto de preços pode não ser bem aceito", disse Munster. "Mas acho que eles têm custos crescentes e têm sido leais ao aumento das margens e, para isso, é preciso encontrar algum método."
