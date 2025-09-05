UE ignora Trump e multa Google em R$ 19 bilhões por abuso de publicidade

Embora o Google planeje recorrer, a Comissão alertou sobre medidas mais severas - incluindo possível ordem de venda de ativos - se a empresa não resolver seus conflitos de interesse.

A Comissão afirmou que o Google favoreceu seus próprios serviços de tecnologia de exibição de anúncios online, o que reforçou o papel central de sua própria bolsa de anúncios, a AdX, na cadeia de fornecedores do setor e permitiu ao Google cobrar altas taxas pelos serviços, em detrimento de rivais. Segundo a UE, o Google tem abusado de seu poder de mercado desde 2014.

A Comissão ordenou que o Google interrompa as práticas de autopreferência e tome medidas para acabar com seus conflitos de interesse. A empresa tem 60 dias para informar à Comissão como planeja cumprir essa ordem, e mais 30 dias para executar as medidas propostas.

A Comissão reiterou sua opinião preliminar de que o Google deve vender parte de seus serviços, mas disse que deseja primeiro ouvir e avaliar os esforços de conformidade do Google.

"O Google deve agora apresentar uma solução séria para tratar de seus conflitos de interesse e, se não o fizer, não hesitaremos em impor soluções fortes", disse a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, em comunicado.

"Os mercados digitais existem para servir às pessoas e devem se basear na confiança e na justiça. E quando os mercados falham, as instituições públicas devem agir para impedir que os participantes dominantes abusem de seu poder", disse ela.