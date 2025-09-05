TILTUOL
UE ignora Trump e multa Google em R$ 19 bilhões por abuso de publicidade

Foo Yun Chee
Logo do Google no campus da companhia em Mountain View, na Califórnia
Logo do Google no campus da companhia em Mountain View, na Califórnia Imagem: JOSH EDELSON/AFP

O Google, da Alphabet, foi multado em 2,95 bilhões de euros (US$3,45 bilhões) pela União Europeia nesta sexta-feira por práticas anticoncorrenciais no mercado de publicidade online.

A multa, a quarta penalidade que o Google enfrenta em uma década de disputas com órgãos reguladores da concorrência da UE, ocorre em meio a tensões comerciais entre as principais potências globais e ameaças de retaliação dos Estados Unidos. Nesta tarde, o presidente-norte-americano, Donald Trump, disse que a penalidade` da UE contra a empresa é injusta.

A ação da Comissão Europeia foi desencadeada por uma reclamação do Conselho Europeu de Editores.

Embora o Google planeje recorrer, a Comissão alertou sobre medidas mais severas - incluindo possível ordem de venda de ativos - se a empresa não resolver seus conflitos de interesse.

A Comissão afirmou que o Google favoreceu seus próprios serviços de tecnologia de exibição de anúncios online, o que reforçou o papel central de sua própria bolsa de anúncios, a AdX, na cadeia de fornecedores do setor e permitiu ao Google cobrar altas taxas pelos serviços, em detrimento de rivais. Segundo a UE, o Google tem abusado de seu poder de mercado desde 2014.

A Comissão ordenou que o Google interrompa as práticas de autopreferência e tome medidas para acabar com seus conflitos de interesse. A empresa tem 60 dias para informar à Comissão como planeja cumprir essa ordem, e mais 30 dias para executar as medidas propostas.

A Comissão reiterou sua opinião preliminar de que o Google deve vender parte de seus serviços, mas disse que deseja primeiro ouvir e avaliar os esforços de conformidade do Google.

"O Google deve agora apresentar uma solução séria para tratar de seus conflitos de interesse e, se não o fizer, não hesitaremos em impor soluções fortes", disse a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, em comunicado.

"Os mercados digitais existem para servir às pessoas e devem se basear na confiança e na justiça. E quando os mercados falham, as instituições públicas devem agir para impedir que os participantes dominantes abusem de seu poder", disse ela.

"VAMOS RECORRER"

O Google criticou a decisão da UE e disse que vai recorrer.

"A decisão da Comissão Europeia sobre nossos serviços de tecnologia de anúncios está errada e vamos recorrer. Ela impõe uma multa injustificada e exige mudanças que prejudicarão milhares de empresas europeias, tornando mais difícil para elas ganharem dinheiro", disse Lee-Anne Mulholland, vice-presidente e chefe global de assuntos regulatórios da companhia.

"Não há nada de anticompetitivo na prestação de serviços para compradores e vendedores de anúncios, e há mais alternativas aos nossos serviços do que nunca."

A multa mais recente se soma a uma penalidade recorde de 4,3 bilhões de euros aplicada ao Google em 2018, outra de 2,42 bilhões em 2017 e uma de 1,49 bilhão em 2019.

O European Publishers Council lamentou a ausência de uma ordem de separação dos ativos da empresa.

"Uma multa não resolverá o abuso do Google", disse a diretora executiva da entidade, Angela Mills Wade.

"Sem uma aplicação forte e decisiva, o Google simplesmente descartará isso como um custo de negócios enquanto consolida seu domínio na era da IA, perpetuando a concorrência desleal e enfraquecendo a mídia de notícias e as editoras que dependem das receitas de publicidade", disse ela.

Cori Crider, membro sênior do Future of Tech Institute e professor honorário da UCL Laws, pediu que a Comissão tome uma medida drástica com uma ordem de separação dos negócios do Google.

"Quero deixar claro: somente um desmembramento resolverá o monopólio do Google, abrirá esse mercado de 120 bilhões de euros para as empresas europeias e salvará nosso moribundo setor de mídia."

A receita de publicidade do Google em 2024, incluindo os serviços de pesquisa, Gmail, Google Play, Google Maps, YouTube, Google Ad Manager, AdMob e AdSense, totalizou US$264,6 bilhões ou 75,6% da receita total do grupo. É a plataforma de publicidade digital dominante no mundo.

