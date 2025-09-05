Qualcomm e BMW lançam sistema de direção automatizado

(Reuters) - A empresa norte-americana de chips Qualcomm e a montadora alemã de automóveis de luxo BMW anunciaram nesta sexta-feira um sistema de direção automatizado, que pode ajudar a atrair clientes com novos recursos, como assistência ao motorista sem usar as mãos.
O sistema de assistência ao motorista Snapdragon Ride Pilot estreará no iX3 elétrico da BMW e oferece direção sem as mãos na estrada, mudanças automáticas de faixa e assistência de estacionamento, disseram as empresas.
A Qualcomm disse que a tecnologia foi validada para uso em mais de 60 países, com planos de expandir a cobertura para mais de 100 em 2026.
O condutor continua responsável por supervisionar o veículo, e o sistema não constitui uma condução totalmente autônoma de “Nível 5”.
A Qualcomm, fornecedora líder de chips usados em smartphones, vem se aprofundando na eletrônica automotiva, desde infoentretenimento até sistemas avançados de assistência ao motorista.
A receita automotiva aumentou cerca de 21%, para US$984 milhões no terceiro trimestre, e a empresa espera US$8 bilhões em receita anual com chips automotivos até o ano fiscal de 2029.
A competição está aumentando no mercado da condução automatizada, com a Nvidia e a Mobileye Global competindo para garantir novos clientes com seus chips e plataformas.
A Qualcomm disse que o Ride Pilot agora está disponível para montadoras globais e fornecedores de nível 1, que fornecem sistemas completos ou componentes principais diretamente às montadoras.
Montadoras como a Tesla e a General Motors também oferecem sistemas de assistência ao motorista em seus veículos, mas cada montadora usa uma abordagem e um conjunto de tecnologias diferentes, à medida que esses sistemas ganham popularidade.
(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)
