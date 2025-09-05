Qualcomm e BMW lançam sistema de direção automatizado

O condutor continua responsável por supervisionar o veículo, e o sistema não constitui uma condução totalmente autônoma de “Nível 5”.

A Qualcomm, fornecedora líder de chips usados em smartphones, vem se aprofundando na eletrônica automotiva, desde infoentretenimento até sistemas avançados de assistência ao motorista.

A receita automotiva aumentou cerca de 21%, para US$984 milhões no terceiro trimestre, e a empresa espera US$8 bilhões em receita anual com chips automotivos até o ano fiscal de 2029.

A competição está aumentando no mercado da condução automatizada, com a Nvidia e a Mobileye Global competindo para garantir novos clientes com seus chips e plataformas.

A Qualcomm disse que o Ride Pilot agora está disponível para montadoras globais e fornecedores de nível 1, que fornecem sistemas completos ou componentes principais diretamente às montadoras.

Montadoras como a Tesla e a General Motors também oferecem sistemas de assistência ao motorista em seus veículos, mas cada montadora usa uma abordagem e um conjunto de tecnologias diferentes, à medida que esses sistemas ganham popularidade.