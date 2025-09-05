Funcionários de design de chips da ByteDance descobrem repentinamente que se reportam à unidade de Cingapura, dizem fontes

Ter uma equipe de design de chips se reportando a uma unidade de Cingapura pode ajudar a ByteDance a lidar com as tensões entre EUA e China, enquanto busca acessar tecnologia avançada de semicondutores.

Desde o final de 2023, as regulamentações dos EUA impedem que empresas sediadas na China continental usem a TSMC de Taiwan, maior fabricante contratado de chips do mundo, para produzir chips de IA avançados acima de certos limites de desempenho.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, não divulgaram o nome da unidade.

A Reuters não conseguiu descobrir quantos membros da equipe de design de chips da ByteDance fazem parte desta unidade.

A ByteDance, mais conhecida fora da China como proprietária do TikTok, não respondeu a um pedido de comentário.

A ByteDance é uma das muitas empresas de tecnologia em todo o mundo que está intensificando os esforços para desenvolver chips proprietários, conhecidos como circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), em uma tentativa de reduzir a dependência de fornecedores como a Nvidia.