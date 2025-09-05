Funcionários de design de chips da ByteDance descobrem repentinamente que se reportam à unidade de Cingapura, dizem fontes
Por Fanny Potkin e Liam Mo
SINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - Trabalhadores da área de design de chips da gigante tecnológica chinesa ByteDance, muitos deles sediados em Pequim ou Xangai, descobriram inesperadamente na semana passada que fazem parte de uma unidade de Cingapura, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.
Os funcionários fizeram a descoberta quando foram transferidos para um novo grupo na plataforma de mensagens interna da empresa, disseram duas das fontes.
Ter uma equipe de design de chips se reportando a uma unidade de Cingapura pode ajudar a ByteDance a lidar com as tensões entre EUA e China, enquanto busca acessar tecnologia avançada de semicondutores.
Desde o final de 2023, as regulamentações dos EUA impedem que empresas sediadas na China continental usem a TSMC de Taiwan, maior fabricante contratado de chips do mundo, para produzir chips de IA avançados acima de certos limites de desempenho.
As fontes, que falaram sob condição de anonimato, não divulgaram o nome da unidade.
A Reuters não conseguiu descobrir quantos membros da equipe de design de chips da ByteDance fazem parte desta unidade.
A ByteDance, mais conhecida fora da China como proprietária do TikTok, não respondeu a um pedido de comentário.
A ByteDance é uma das muitas empresas de tecnologia em todo o mundo que está intensificando os esforços para desenvolver chips proprietários, conhecidos como circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), em uma tentativa de reduzir a dependência de fornecedores como a Nvidia.
Atualmente, a empresa não terceiriza a fabricação de chips para a TSMC, mas fontes disseram no ano passado que estava trabalhando com a empresa de design de chips dos EUA, Broadcom, no desenvolvimento de um processador de IA avançado que seria fabricado pela empresa taiwanesa.
A ByteDance possui uma entidade registrada em Singapura chamada Picoheart, constituída pela empresa em dezembro de 2023, de acordo com os registros comerciais. A Picoheart atraiu a atenção no ano passado ao adquirir uma participação de 9,5% na fabricante chinesa de chips de memória Innostar.
A ByteDance também tem grandes data centers em Cingapura e o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, está baseado lá.
A ByteDance começou a contratar funcionários relacionados a chips a sério em 2022. No entanto, lançou menos chips do que rivais como Alibaba e Baidu.
Atualmente, os chips lançados pela ByteDance só conseguem lidar com tarefas de inferência, que são menos intensivas em termos computacionais do que as cargas de trabalho de treinamento, disseram duas das fontes.
O portfólio de desenvolvimento de chips da ByteDance inclui chips de decodificação de vídeo e de rede, contando com uma equipe dedicada com foco em aplicações de inteligência artificial, acrescentaram.
Anúncios de emprego recentes da empresa mostram seis posições buscando talentos relacionados a chips, incluindo uma para sua equipe de chips de IA.
(Reportagem de Fanny Potkin em Singapura e Liam Mo em Pequim)
