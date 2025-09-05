Anthropic concorda em pagar US$1,5 bilhão para resolver ação coletiva de escritores

"Esse acordo envia uma mensagem poderosa para as empresas de IA e para os criadores de que retirar trabalhos protegidos por direitos autorais desses sites piratas é errado", disseram os advogados dos autores em um comunicado. Eles o consideraram a maior recuperação de direitos autorais da história e a primeira do gênero na era da inteligência artificial.

O acordo proposto marca o primeiro acerto em uma série de ações judiciais contra empresas de tecnologia, incluindo a OpenAI, a Microsoft e a Meta, sobre o uso de material protegido por direitos autorais para treinar sistemas de IA generativos.

A Anthropic, como parte do acordo, disse que destruirá as cópias baixadas dos livros que os autores acusaram de pirataria e, segundo o acordo, ainda poderá enfrentar reivindicações de violação relacionadas ao material produzido pelos modelos de IA da empresa.

O acordo de US$1,5 bilhão equivale a US$3.000 por 500.000 livros baixados, e pode aumentar se mais obras forem identificadas.

Em um comunicado, a Anthropic disse que a empresa está "comprometida com o desenvolvimento de sistemas de IA seguros que ajudem pessoas e organizações a ampliar suas capacidades, promover descobertas científicas e resolver problemas complexos". O acordo não inclui uma admissão de responsabilidade.

Os escritores Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson entraram com a ação coletiva contra a Anthropic no ano passado. Eles argumentaram que a empresa, que é apoiada pela Amazon e pela Alphabet, usou ilegalmente milhões de livros piratas para ensinar seu assistente de IA, Claude, a responder a solicitações humanas.