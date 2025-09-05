Alemanha inaugura supercomputador classe exascale com chips da Nvidia

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Friedrich Merz, inaugurou nesta sexta-feira o quarto supercomputador mais rápido do mundo, dizendo que a máquina equipada com chips da norte-americana Nvidia ajudará a Europa a alcançar os líderes em inteligência artificial, Estados Unidos e China.
"Estamos testemunhando hoje um projeto pioneiro europeu histórico", disse Merz no centro de pesquisa de Juelich, no oeste da Alemanha, local da instalação do supercomputador Jupiter, que foi montado pelo grupo francês de tecnologia Atos e pela empresa alemã de supercomputação modular ParTec.
Merz disse que EUA e China estavam liderando a corrida em direção a uma economia impulsionada por IA, mas "nós, na Alemanha e na Europa, temos todas as oportunidades de recuperar o atraso e, depois, de nos mantermos firmes".
Jupiter é o primeiro supercomputador europeu da classe Exascale, capaz de realizar 1 quintilhão (1 seguido por 18 zeros) de cálculos por segundo.
A máquina "colocará a Alemanha na vanguarda da computação global de alto desempenho e melhorará as condições para o desenvolvimento da IA", disse Ralf Wintergerst, chefe da associação de negócios digitais Bitkom, acrescentando que o acesso ao equipamento deve ser feito da forma menos burocrática possível para startups e empresas estabelecidas.
