Alemanha inaugura supercomputador classe exascale com chips da Nvidia

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Friedrich Merz, inaugurou nesta sexta-feira o quarto supercomputador mais rápido do mundo, dizendo que a máquina equipada com chips da norte-americana Nvidia ajudará a Europa a alcançar os líderes em inteligência artificial, Estados Unidos e China.

"Estamos testemunhando hoje um projeto pioneiro europeu histórico", disse Merz no centro de pesquisa de Juelich, no oeste da Alemanha, local da instalação do supercomputador Jupiter, que foi montado pelo grupo francês de tecnologia Atos e pela empresa alemã de supercomputação modular ParTec.

Merz disse que EUA e China estavam liderando a corrida em direção a uma economia impulsionada por IA, mas "nós, na Alemanha e na Europa, temos todas as oportunidades de recuperar o atraso e, depois, de nos mantermos firmes".