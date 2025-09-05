Ações da Broadcom sobem com acordo de US$10 bilhões

Por Rashika Singh e Arsheeya Bajwa
(Reuters) - As ações da Broadcom saltaram 15% na sexta-feira, depois que a fabricante de chips revelou um pedido de chips de inteligência artificial avaliado em US$10 bilhões feito por um novo cliente, alimentando otimismo em torno de sua capacidade de se beneficiar da corrida da IA generativa.
O acordo solidifica o papel da empresa como líder no fornecimento de chips personalizados em meio ao esforço das companhias de tecnologia para se diversificarem para além dos processadores de inteligência artificial da Nvidia , que são caros e têm fornecimento restrito pelo governo dos Estados Unidos.
"Embora concordemos que a Broadcom esteja ganhando mais participação, acreditamos que o bolo da IA pode estar ficando cada vez maior", disseram os analistas do BofA Securities.
O mais recente pedido de chips pode ajudar a reforçar a confiança dos investidores na recuperação da IA, que mostrou sinais de estagnação este ano. As ações da Broadcom acumulam alta de 32% este ano, depois de mais do que dobrarem de valor em 2024.
Se os ganhos se mantiverem, a fabricante de chips acrescentará mais de US$200 bilhões ao seu valor de mercado de US$1,44 trilhão, depois de ultrapassar a marca do trilhão de dólares no ano passado.
O último acordo da Broadcom gerou especulação de que a OpenAI seja o cliente não identificado pela companhia. Analistas do J.P. Morgan, Bernstein e Morgan Stanley disseram que o momento e a escala do acordo sugerem que a OpenAI é provavelmente o novo cliente da Broadcom.
A Reuters informou no ano passado que a OpenAI estava trabalhando com a Broadcom para criar seu primeiro chip. Até agora, a OpenAI tem usado chips Nvidia e da AMD para rodar seus modelos de IA.
Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon.com e Meta - entre os maiores clientes da Nvidia - estão também desenvolvendo seus próprios chips.
Embora a Broadcom não identifique as empresas de computação em nuvem para as quais está desenvolvendo processadores personalizados, analistas acreditam que Google e Meta, estão entre seus clientes atuais.
Os analistas da Bernstein disseram que, com esse novo cliente, as vendas de IA no ano fiscal de 2026 podem ser bem superiores a US$40 bilhões, acima das expectativas de US$30 bilhões do último trimestre.
A Broadcom disse que espera um crescimento "significativamente melhor" da receita de IA no ano fiscal de 2026.
Além desse impulso, o presidente-executivo, Hock Tan, anunciou que permanecerá no comando por pelo menos mais cinco anos. Tan, 73, lidera a fabricante de chips há quase duas décadas e a conduziu ao centro do boom da IA.
