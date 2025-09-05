Ações da Broadcom sobem com acordo de US$10 bilhões

"Embora concordemos que a Broadcom esteja ganhando mais participação, acreditamos que o bolo da IA pode estar ficando cada vez maior", disseram os analistas do BofA Securities.

O mais recente pedido de chips pode ajudar a reforçar a confiança dos investidores na recuperação da IA, que mostrou sinais de estagnação este ano. As ações da Broadcom acumulam alta de 32% este ano, depois de mais do que dobrarem de valor em 2024.

Se os ganhos se mantiverem, a fabricante de chips acrescentará mais de US$200 bilhões ao seu valor de mercado de US$1,44 trilhão, depois de ultrapassar a marca do trilhão de dólares no ano passado.

O último acordo da Broadcom gerou especulação de que a OpenAI seja o cliente não identificado pela companhia. Analistas do J.P. Morgan, Bernstein e Morgan Stanley disseram que o momento e a escala do acordo sugerem que a OpenAI é provavelmente o novo cliente da Broadcom.

A Reuters informou no ano passado que a OpenAI estava trabalhando com a Broadcom para criar seu primeiro chip. Até agora, a OpenAI tem usado chips Nvidia e da AMD para rodar seus modelos de IA.

Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon.com e Meta - entre os maiores clientes da Nvidia - estão também desenvolvendo seus próprios chips.