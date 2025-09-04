Trabalhadores da área de criptomoedas estão sob cerco de hackers norte-coreanos

Vinte e cinco especialistas, vítimas e representantes de empresas com quem a Reuters conversou concordaram que o problema é onipresente.

"Isso acontece comigo o tempo todo e tenho certeza de que acontece com todos neste espaço", disse Carlos Yanez, executivo de desenvolvimento de negócios da empresa de análise de blockchain Global Ledger, sediada na Suíça, que estava entre os alvos recentes dos ladrões, de acordo com dados fornecidos pelas empresas de segurança cibernética SentinelOne e Validin. As empresas estão publicando um relatório sobre a campanha cibernética nesta quinta-feira.

Yanez disse que, embora tenha evitado ser hackeado, a qualidade dos disfarces dos norte-coreanos melhorou significativamente no último ano. "É assustador o quanto eles evoluíram", disse.

Embora não haja uma estimativa pública de quanto dinheiro é roubado apenas com essa tática, acredita-se que hackers norte-coreanos tenham roubado pelo menos US$1,34 bilhão em criptomoedas no ano passado, de acordo com a empresa de inteligência blockchain Chainalysis.

Monitores dos EUA e das Nações Unidas alegaram que Pyongyang usa os roubos para apoiar seu programa de armas.

Alegações de que Pyongyang está mirando o mundo do blockchain com golpes sofisticados não são novas. No final do ano passado, o FBI emitiu um alerta público afirmando que a Coreia do Norte estava mirando "agressivamente" a indústria de criptomoedas com esquemas de engenharia social "complexos e elaborados".