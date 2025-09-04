Empresas da China ainda querem chips da Nvidia apesar de pressão de Pequim, dizem fontes

Empresas de tecnologia chinesas consideram o preço potencial do B30A, divulgado pela primeira vez pela Reuters, como um bom negócio, acrescentaram. Uma delas afirmou que o B30A promete ser até seis vezes mais potente que o H20.

Ambos os chips são versões rebaixadas de modelos vendidos fora da China, desenvolvidos especificamente para atender às restrições de exportação dos EUA.

Todas as fontes deste artigo não foram autorizadas a falar com a mídia e não quiseram ser identificadas.

A extensão em que a China, que gerou 13% da receita da Nvidia no último ano fiscal, pode ter acesso a chips de IA de ponta é um dos maiores pontos críticos na guerra entre EUA e China pela supremacia tecnológica.

Por um lado, os EUA recuaram de sua posição anterior de restrições mais severas às vendas de chips avançados da Nvidia para a China. A Nvidia e outros críticos dos controles afirmam que é melhor que as empresas chinesas continuem a usar seus chips -- que funcionam com as ferramentas de software da Nvidia -- para que os desenvolvedores não migrem completamente para ofertas de rivais como a Huawei.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também fechou um acordo com a Nvidia para que ela dê ao governo norte-americano 15% de sua receita no H20.