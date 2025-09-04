Empresas da China ainda querem chips da Nvidia apesar de pressão de Pequim, dizem fontes

(Reuters) - O Alibaba, a ByteDance e outras empresas de tecnologia chinesas continuam interessados nos chips de inteligência artificial da Nvidia, apesar dos reguladores em Pequim desencorajarem fortemente as compras, disseram quatro pessoas com conhecimento das discussões.
As empresas querem garantias de que seus pedidos do modelo H20 da Nvidia -- que recuperou a permissão para vender na China em julho -- estão sendo processados. Elas também estão monitorando de perto os planos da Nvidia para um chip mais potente, provisoriamente chamado de B30A e que é baseado em sua arquitetura Blackwell, disseram duas das fontes.
O B30A -- se aprovado para venda por Washington -- provavelmente custará cerca do dobro do H20, que atualmente é vendido por entre US$10.000 e US$12.000, disseram as duas fontes.
Empresas de tecnologia chinesas consideram o preço potencial do B30A, divulgado pela primeira vez pela Reuters, como um bom negócio, acrescentaram. Uma delas afirmou que o B30A promete ser até seis vezes mais potente que o H20.
Ambos os chips são versões rebaixadas de modelos vendidos fora da China, desenvolvidos especificamente para atender às restrições de exportação dos EUA.
Todas as fontes deste artigo não foram autorizadas a falar com a mídia e não quiseram ser identificadas.
A extensão em que a China, que gerou 13% da receita da Nvidia no último ano fiscal, pode ter acesso a chips de IA de ponta é um dos maiores pontos críticos na guerra entre EUA e China pela supremacia tecnológica.
Por um lado, os EUA recuaram de sua posição anterior de restrições mais severas às vendas de chips avançados da Nvidia para a China. A Nvidia e outros críticos dos controles afirmam que é melhor que as empresas chinesas continuem a usar seus chips -- que funcionam com as ferramentas de software da Nvidia -- para que os desenvolvedores não migrem completamente para ofertas de rivais como a Huawei.
O presidente dos EUA, Donald Trump, também fechou um acordo com a Nvidia para que ela dê ao governo norte-americano 15% de sua receita no H20.
Ao mesmo tempo, a China está ansiosa para que sua indústria de tecnologia se afaste dos chips dos EUA. As autoridades chinesas convocaram empresas, incluindo a Tencent e a ByteDance, para tratar de suas compras de H20, pedindo que explicassem os motivos e expressando preocupações sobre riscos de informação, disseram fontes no mês passado.
No entanto, as empresas não receberam ordens para interromper as compras de produtos da Nvidia.
CHIP DOMÉSTICO
Apesar da pressão, a demanda por chips Nvidia permanece forte na China devido à oferta limitada de produtos de rivais nacionais como Huawei e Cambricon, disseram as quatro fontes.
Outras três fontes envolvidas em operações de engenharia em empresas de tecnologia chinesas também disseram que os chips da Nvidia têm desempenho melhor do que os produtos nacionais.
Alibaba, ByteDance e Tencent não responderam aos pedidos de comentários da Reuters. Huawei e Cambricon também não responderam aos pedidos da Reuters.
Questionada sobre sua posição em relação aos rivais na China, a Nvidia afirmou em um comunicado que "a concorrência inegavelmente chegou". A empresa não quis fazer mais comentários.
A falta de clareza sobre as perspectivas da Nvidia na China levou a empresa norte-americana a divulgar, no final de agosto, uma previsão de vendas trimestrais morna, que excluía a receita potencial da segunda maior economia do mundo. A empresa, a mais valiosa do mundo, viu suas ações desvalorizarem 6% desde então.
(Reportagem de Fanny Potkin, Liam Mo e Brenda Goh)
