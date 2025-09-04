Empresa de cibersegurança SEK, investida do Pátria, compra NetBR

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de cibersegurança SEK anunciou nesta quinta-feira que firmou acordo para a aquisição da Netbr, que desenvolve soluções de identidade e segurança digital, buscando reforçar sua presença no Brasil e projetando superar R$300 milhões em receita no país em 2025 com a operação.
De acordo com a SEK, a Netbr adicionará ao seu ecossistema mais de 100 especialistas e um portfólio de clientes que inclui os 10 maiores bancos brasileiros, grandes empresas de telecomunicações e corporações em setores estratégicos.
"A aquisição da Netbr amplia nossa presença e escala, consolida nossa posição como maior player de identidade e segurança e nos permitirá atender com maior abrangência e capacidade a todo o mercado", disse Igor Ripoll, CEO da SEK, que se apresenta como líder em cibersegurança na América Latina.
"Netbr passará a ter maior escala e acesso a novas geografias, enquanto nossos clientes se beneficiam de uma governança mais robusta e de um ecossistema de cibersegurança ampliado", afirmou André Faccioli, CEO da Netbr.
A operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e até isso ocorrer as companhias continuarão operando de modo independente.
Após a aprovação do órgão antitruste, "a marca será gradualmente integrada à identidade visual da SEK, passando inicialmente a se chamar Netbr by SEK, até ser incorporada definitivamente ao ecossistema da companhia", afirmou a SEK (Security Ecosystem Knowledge) no comunicado sobre o acordo.
A SEK nasceu em 2023 da união de duas empresas compradas pelo Pátria Investimentos, a NeoSecure (Chile) e a Proteus (Brasil), e hoje tem uma equipe de mais de 900 profissionais em escritórios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, com uma carteira de 800 clientes na região.
Com sede no Brasil, a companhia tem três Cyber Defense Centers e dois Cyber Response Centers, incluindo três Centros de Operações de Segurança (SOC), na América Latina, além de centros avançados de pesquisa nos Estados Unidos e em Portugal.
(Por Paula Arend Laier)
