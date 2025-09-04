Empresa de cibersegurança SEK, investida do Pátria, compra NetBR

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de cibersegurança SEK anunciou nesta quinta-feira que firmou acordo para a aquisição da Netbr, que desenvolve soluções de identidade e segurança digital, buscando reforçar sua presença no Brasil e projetando superar R$300 milhões em receita no país em 2025 com a operação.

De acordo com a SEK, a Netbr adicionará ao seu ecossistema mais de 100 especialistas e um portfólio de clientes que inclui os 10 maiores bancos brasileiros, grandes empresas de telecomunicações e corporações em setores estratégicos.

"A aquisição da Netbr amplia nossa presença e escala, consolida nossa posição como maior player de identidade e segurança e nos permitirá atender com maior abrangência e capacidade a todo o mercado", disse Igor Ripoll, CEO da SEK, que se apresenta como líder em cibersegurança na América Latina.