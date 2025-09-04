Avride, startup de direção autônoma, aumentará testes em preparativos para robotáxi da Uber

(Reuters) - A Avride anunciou nesta quinta-feira ampliação de testes de seus veículos na cidade norte-americana de Dallas, em um momento em que a startup de tecnologia de direção autônoma se prepara para lançar robotáxis no serviço da Uber.
A Avride anunciou uma parceria mais ampla com a Uber em outubro do ano passado e seus robôs de entrega de alimentos foram lançados na plataforma Uber Eats na cidade norte-americana de Austin, em novembro. O serviço foi depois expandido para Dallas e Jersey City.
Até o final do ano, os veículos autônomos da Avride se juntarão à plataforma da Uber como robotáxis, trazendo os dois produtos da startup para a mesma plataforma.
"Em breve, os usuários da Uber terão uma nova maneira de se locomover pela cidade, marcando mais um passo para tornar o transporte autônomo parte da vida cotidiana", disse Sarfraz Maredia, chefe de mobilidade autônoma e entrega da Uber.
A frota de robotáxis em Dallas utilizará os veículos elétricos IONIQ 5 da Hyundai Motor, integrados à tecnologia de direção autônoma da Avride.
A Avride fez uma parceria com a Hyundai para expandir uma frota de robotáxis em março deste ano e assinou um acordo com a montadora sul-coreana para desenvolver e operar conjuntamente veículos autônomos.
A startup também colaborou com a empresa de entrega de alimentos Grubhub para implantar robôs em campi universitários nos Estados Unidos.
(Por Juby Babu)
